Henzlers Holztiere: aus dem Leben eines professionellen Schnitzers in Erlach

Der Einklang mit der Natur und Umwelt sind ihm dabei besondere Anliegen, und er lässt in schöner Regelmäßigkeit auch die Kinder daran teilhaben. Henzler ist einer der letzten kommerziellen Hersteller von handgeschnitzten Holztieren in Deutschland. In München ist Eckart Henzler aufgewachsen und wandte sich nach dem Schulbesuch dem Studium der Kunsttherapie und -pädagogik zu. Allerdings wurde im sehr bald bewusst, dass Großstädte, Betonwüsten, der Stress und die Hektik nicht seine Lebenserfüllung sein können. Und dennoch entschied er sich, an einer integrativen Schule von Moskau einen Lehrauftrag zu übernehmen, nachdem in der Einrichtung, neben einer Töpferei und Weberei auch eine Holzwerkstatt untergebracht war, der er sich besonders zuwenden durfte. Nach einigen Jahren beendete er diesen Lebensabschnitt, schöpfte neue Kraft auf einer Einöde in Russland und freute sich schließlich, dass er mit seiner Ehefrau und den Kindern wieder nach Deutschland zurückkehren konnte und hier in Erlach fündig wurde; indem er einen kleinen Bauernhof in einerbeschaulichen Umgebung gleich neben der Weismain erwerben konnte und damit ein Umfeld fand, um seine künstlerischen Ambitionen umzusetzen. Das alles inspiriert ihn, die Erle als den nachwachsenden Werkstoff in seinen Holzarbeiten umzusetzen. Der Wald bildet in der Tätigkeit von Eckart Henzler ebenfalls ein Schwerpunktthema und es ist immer interessant zu sehen, wie Rehe, Hirsche, Hasen, Wildschweine, Bären, Eichhörnchen entstehen, die sich vor allem durch ihre naturnahe Gestaltung auszeichnen. Alle Holztiere werden sorgfältig von Hand geschnitzt, geschliffen und mit natürlichen Ölen behandelt, wobei jedes Exemplar ein Unikat ist. Die Kinder können die Waldbewohner nicht nur erkennen, sondern er möchte ihnen damit vermittelten, was sich in ihrer Umgebung alles entwickelt und entfaltet. Eckart Henzler: "Durch meine Arbeiten können Kinder die Tiere und Natur liebgewinnen und achten lernen.Deshalb entschließt er sich auch alljährlich, den Mädchen und Buben im Rahmen des Jugend-Sommer-Ferienprogramms ein reiches Tätigkeitsfeld zu bieten. Er empfindet dabei viel Freude, wenn sie kleine Tierchen schnitzen, ein Floß basteln und dann Pfeil und Bogen basteln. Sie erkennen dabei, was mit Kraft, Ausdauer und Geschicklichkeit mit den eigenen Händen alles verwirklicht werden kann. Aber auch sein eigenes "kleines Reich" liefert ihm eine Fülle von Anregungen, und so sind in seinen Arbeiten die Tiere vom Bauernhof in einer erstaunlichen Vielfalt enthalten. Und wer sich zu einem Besuch im Ausstellungsraum von Henzler befindet, der kann sogar Vertreter der afrikanischen Fauna und eine Vielzahl von Meerestieren entdecken. Sie sind dazu geeignet, Generationen zu überdauern, und wenn sie wirklich einmal nicht mehr gebraucht werden, verwandeln sie sich nicht wie Plastikspielzeug in Müll, sondern sie können friedlich entsorgt werden.Auch Werkstücke von der Birke kann der aufmerksame Besucher in Eckart Henzlers Werkstatt entdecken, und die Überraschung ist meist perfekt, dass sich diese Werke wie ein Buch auseinanderklappen lassen. Die darin enthaltenen figürlichen Darstellungen können entnommen und zusammengestellt werden und sind in ihrem "Baumstammbuch" wieder schnell aufgeräumt, oder verschwunden. Viel Kreativität und Liebe zum Detail beweist der heimische Künstler auch bei seinen Weihnachtskrippen, wofür er vielfach auch heimische Obstbäume verwendet, während die Nussbaumhölzer durch ihre Struktur und Farbgebung begeistern. Diese werden bearbeitet, schaffen den Rahmen für den Stall von Bethlehem und vermitteln dem Betrachter fast den Eindruck eines Flügelalters. Sie wirken dennoch sehr schlicht, sind nicht überdreht und überzeugen durch ihren Formen und Darstellungen mit viel Ruhe und Sinnlichkeit; ja fast möchte man den Eindruck gewinnen, dass Henzler nicht die Augen, sondern auch ein bisschen die Seele der Menschen mit seinen Werken ansprechend möchte. Auch hier sind alle Tieren und Heiligenfiguren flexibel und können jeweils zu einer eigenen Krippenlandschaft zusammengestellt werden. Kurzum, wer sich für das bevorstehende Weihnachtsfest noch nicht entschieden hat, sollte sich in Erlach einmal umsehen oder die Homepage des Künstlers www.baumstammbuch.de besuchen.