Hausarztsituation in Schney "sehr ernüchternd"

"Sehr ernüchternd" ist für die SPD-Landtagsabgeordnete Susann Biedefeld aus Altenkunstadt das Antwortschreiben der Staatsministerin für Gesundheit und Pflege, MdL Melanie Huml (CSU) auf ihr Schreiben zur hausärztlichen Versorgung in der Stadt Lichtenfels, speziell im Stadtteil Schney. Die SPD-Parlamentarierin hatte sich mit Schreiben vom 25. September an Staatsministerin Huml mit der Bitte um konkrete Unterstützung der Schneyer gewandt. "Die Antwort bestätigt mir zum wiederholten Male, dass meines Erachtens das gesamte System, dass die Sicherstellung der vertragsärztlichen Versorgung in Bayern grundsätzlich die Aufgabe der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns (KVB) und nicht Aufgabe des Ministeriums ist, falsch ist und einer Änderung bedarf", schlussfolgert Biedefeld aus dem Antwortschreiben.

Biedefeld schrieb im September an Staatsministein Huml: "Welche Möglichkeiten haben Sie bzw. das Gesundheitsministerium im speziellen Fall Schney, wo der einzige Hausarzt des Stadtteils mit 2400 Einwohnern Ende Juni altersbedingt seine Türe geschlossen und trotz größter Bemühungen bislang keinen Nachfolger gefunden hat, um den Einwohnern bei der Sicherung der Hausarztpraxis zu helfen? Die SPD-Abgeordnete verwies Ministerin Huml auf die fatale Situation, dass die Schneyer Bevölkerung komplett ohne hausärztliche Versorgung dastünde. Besonders betroffen seien davon die älteren Patienten, die nicht mehr so mobil sind. Auch die Schloss-Apotheke sehe sich durch die Schließung der letzten Hausarztpraxis in ihrer Existenz bedroht, schrieb Biedefeld.

Das Durchschnittsalter der Hausärzte liege mit 55,6 Jahren noch einmal über dem bayernweiten Schnitt von 54,9 Jahren. Daher sei jetzt schon abzusehen, dass sich die hausärztliche Versorgung in der Region in den nächsten Jahren altersbedingt noch weiter verschlechtern werde.

In der Antwort der Staatsministerin für Gesundheit und Pflege heißt es: "Generell ist der Mittelbereich Lichtenfels mit einem Versorgungsgrad von 100,8 Prozent (Stand August 2017) im Bereich der hausärztlichen Versorgung regelversorgt. In der Stadt Lichtenfels selbst stehen zehn Hausärzte für die vertragsärztliche Versorgung zur Verfügung. Dennoch kann ich den Wunsch, einen Hausarzt in unmittelbarer, fußläufiger Entfernung zu erreichen, sehr gut nachvollziehen. Von der Schließung einer Hausarztpraxis ohne Nachfolger sind, wie Sie zu Recht anführen, insbesondere ältere Patienten betroffen, die nicht mehr so mobil sind. Gleichwohl kann in rechtlicher Hinsicht in einer solchen Konstellation nicht von einem Sicherstellungsdefizit in der vertragsärztlichen (hausärztlichen) Versorgung ausgegangen werden."



Kommunalbüro kann helfen

Um die Kommunen bei der Suche nach niederlassungswilligen Ärzten zu unterstützen, habe das Gesundheitsministerium für Fragen der ärztlichen Versorgung am Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit ein Kommunalbüro als direkten Ansprechpartner für Kommunen eingerichtet, informiert Ministerin Huml. Das Kommunalbüro unterstütze die Kommunen dabei, die regionalen Versorgungsstrukturen zu analysieren. Ziel sei, so Huml, gemeinsam mit Kommunen, der für die vertragsärztliche Versorgung zuständigen KVB und regionalen Krankenhäusern Lösungen für eine optimale Versorgung im ländlichen Raum zu finden. "Auch die Stadt Lichtenfels kann das Beratungsangebot des Kommunalbüros selbstverständlich kostenfrei in Anspruch nehmen. Im Rahmen eines derartigen Beratungsgespräches könnte unter anderem erörtert werden, was die Stadt tun kann, um beispielsweise eine Praxissitzverlegung oder die Gründung einer Filialpraxis im Stadtteil Schney zu erreichen", so Huml abschließend. red