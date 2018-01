Große Stimmen und gelungene Soli

Die hohe Besucherzahl zeige die Verbundenheit der Bevölkerung mit der Blaskapelle, befand Vorsitzender Oswald Kremer. Das Publikum spendete reichlich Beifall für große Stimmen in orchestraler Stimmung und beeindruckende Soli. Madeleine Zethner etwa brachte ihre Klarinette wunderbar zum Klingen, und Petr Horejsi glänzte beim Ave Maria auf der Trompete.



Gänsehaut war angesagt, als erstmals in der Geschichte der Blaskapelle ein Gesangstrio, bestehend aus Manuela Söllner, Daniela Spörlein und Madeleine Zethner in den Vordergrund rückte. Sie sangen "Küß mich, halt mich, lieb mich" aus dem Weihnachtsfilm "Drei Nüsse für Aschenbrödel".



Wunderbar intoniert und mit Gesang durch Wolfgang Knippert und Daniela Spörlein verfeinert gelang das anspruchsvolle Stück "The Prayer". Mit Filmmusik aus "Sister Act" beschloss die Kapelle das Konzert. Anhaltender Applaus sorgte für zwei Zugaben. Bei "O du Fröhliche" sangen die Besucher mit, und bei "Tränen lügen nicht" boten sämtliche Musiker ihre Sangeskünste dar.



Dirigent Michael Stettner dankte dem Publikum für den stehenden Applaus, allen Helfern, seinen aktiven Musikern und Sängern und freute sich über die vielen Spenden. Der Erlös des Konzertes kommt je zur Hälfte der Jugendarbeit der Blaskapelle sowie der Renovierung der Kirche zugute.

Kirchenpfleger Stefan Fleischmann ging kurz auf die bevorstehende Kirchenrenovierung ein. Bevor die Arbeiten beginnen könnten, gelte es noch einige Fördergelder einzusammeln. "Einige Brautpaare, darunter auch Dirigent Michael Stettner mit seiner Verlobten Larissa, befürchteten schon Gerüste statt Blumenschmuck in der Kirche", so Fleischmann.

Bürgermeister Helmut Fischer würdigte den Probenfleiß der Kapelle und freute sich bereits auf den nächsten Konzerthöhepunkt in der Schwürbitzer Turnhalle, nämlich das Osterkonzert im März.