Gold, Silber und Bronze für die sportlichen Aushängeschilder der Stadt Lichtenfels

Die Bilanz, die ein sichtlich zufriedener und gut aufgelegter Rathauschef Andreas Hügerich zog, fiel ausgesprochen positiv aus. "2017 war das Jahr, in dem wir die ersten Erfolge unserer gemeinsamen Anstrengungen wirklich sehen konnten."

Hügerich erinnerte an den Spatenstich von Concept Laser im Gewerbegebiet an der A 73, mit dem "ein langgehegter Traum wahrgeworden war". Die Schaffung von rund 500 bis 700 Arbeitsplätzen sei ein riesiger Impuls für die Stadt. Als Erfolg wertete Hügerich auch die Erweiterung des Gewerbegebiets "An der Zeil". Im Gegenzug entstehe in Reundorf ein neues Baugebiet, das größte der letzten Jahre. "Ein lebendiges Lichtenfels braucht aktive Bürger, die sich ins kommunale Geschehen einbringen", sagte Hügerich.

"Es ist viel in Bewegung", sagte Landrat Christian Meißner. 2018 müsse ein Jahr werden, in dem Neubürger die Botschaft erhalten: "Kommt zum Standort am Obermain, hier könnt ihr nicht nur arbeiten, sondern auch gut leben." Meißner richtete einen Appell an die Grundstücksbesitzer, Flächen bereitzustellen, die für Neubürger interessant sein könnten.

Der Höhepunkt des Abends war die Würdigung der Sportler, die 2017 besonders erfolgreich waren. Damit ehrte die Stadt die Athletinnen und Athleten, die auf oberfränkischer Ebene bis hinauf zur Teilnahme an Europameisterschaften Erfolge erzielen konnten. "Sie repräsentieren nicht nur ihre Sportart, sondern sie sind auch Botschafter unserer Stadt", sagte Hügerich. Sein Dank galt neben den Geehrten auch ihren Vereinen und Trainern.

Ehrennadel in Bronze Raphael Hornung, Roman Kaltwasser, Matheo Schmitt (AC Lichtenfels), Max Dornbusch (königlich-privilegierte Scharfschützengesellschaft), Katharina Hofmann, Alma Janson, Johanna Krauß (TS Lichtenfels), Luise Birkner (TTV Lichtenfels)



Ehrennadel in Silber Savchev Rumen (AC), Louis Erlmann, Melina Saam (Scharfschützengesellschaft), Tanaya Betz, Florian Müller, Daniel Roppel, Martin Koch, Vincent Wiesmann, Lorenz Schmidt (TS), Kiara Hoffmann (TSV 1860 Staffelstein)



Ehrennadel in Gold Ulrike Knoth (ASC Burgberg), Christian Böge, Gabi Freitag, Tim Freitag, Dieter Kirchner, Lothar Leepa (Scharfschützen), Jacob Hilmer, Nele Schmalenbach, Emely Mattäi, Finn Menger, Gregor Will, Jana Selenko, Kai Lausmann (Paddel- und Segelclub Lichtenfels-Coburg), Hans-Erhard Wolff (TS), Tim Landzettel (TTL Bamberg).



Die höchste Auszeichnung der Stadt, die Sportmedaille, erhielten: Venelin Venkov (AC), Roman Kunzelmann, Martin Roppelt, Simon Werner (Scharfschützengesellschaft), Lisa Rudel (TS Lichtenfels), Annika Adler, Emely Bildat, Annika Knöpfel, Alice Rietzmann, Corinna Schwarz, Jule Schwarz, Pia Schwarz, Leonie Wagner (Paddel- und Segelclub Lichtenfels-Coburg).

Eine weitere Ehrung erfuhren Kevin Ament (Hundesportverein Lichtenfels) und Nikolaus Brehm (Leuchsentaler Blasmusik Lichtenfels).