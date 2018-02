Glätteunfall in Oberfranken: Autodach muss entfernt werden, um Fahrerin zu retten

Eine 51-Jährige fuhr in der Nacht von Donnerstag auf Freitag auf einer Straße von Lichtenfels in Richtung Buch am Forst. Wie die Polizei mitteilt, kam sie aufgrund der Schnee- und Eisglätte von der Fahrbahn ab. Der Wagen blieb auf der Beifahrerseite liegen.Die Feuerwehr musste das Dach des Autos entfernen, um die Fahrerin zu bergen.Die Frau erlitt augenscheinlich keine Verletzungen, wurde aber vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. Insgesamt entstand bei dem Unfall ein Sachschaden von ca. 4.000 Euro.