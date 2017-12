Gemeinde würdigt herausragende Leistungen

Im Mittelpunkt des stilvollen Jahresschluss-Empfangs der Marktgemeinde Ebensfeld im Birkacher "Haus der Bäuerin" standen am Dienstagabend die Ehrungen besonders engagierter Bürger und erfolgreicher Sportler. Bürgermeister Bernhard Storath (CSU) zeichnete drei Frauen und zwei Männer im Namen des gesamten Gemeinderats aus, bevor er kurz auf die Ereignisse im Gemeindegebiet 2017 einging.

Marion Damm leiste als Vorsitzende des Landesbunds für Vogelschutz herausragende Arbeit für den Tier- und Umweltschutz, sagte Storath. Sie kümmere sich nicht nur um Vögel, sondern auch um Amphibien, Igel, wilde Katzen, Hunde Meerschweinchen und viele weitere Tiere. Die meisten dieser Tiere habe sie aufgenommen, weil ihr ursprünglicher Besitzer sie nicht mehr haben wollte.

Petra Oeckler und Udo Nuffer engagierten sich in der Flüchtlingshilfe im Mittelmeer. Als ehrenamtliche Skipper heuerten sie auf dem Rettungsschiff "Sea-Eye" an, sagte der Bürgermeister. Mit diesem Schiff hatten sie mit ihrem Team zahlreiche Menschen vor dem sicheren Tod durch Ertrinken gerettet.

Für sportliche Erfolge ehrte Bernhard Storath zudem Sabine Herr und Lukas Lorber. Sabine Herr erzielte 2017 jeweils den ersten Platz bei der oberfränkischen Meisterschaft im Kleinkaliberschießen sowie im Kleinkaliber-Liegendkampf der Damen jeweils in ihrer Altersklasse. Lukas Lorber landete mit seinen Partnern im Duo dreimal auf dem Siegertreppchen im Ju-Jutsu: zweimal bei den bayerischen Meisterschaften (U18) in München zusammen mit Julian Justice und Michelle Vetter sowie bei der deutschen Meisterschaft in Delmenhorst (U18) zusammen mit Michelle Vetter.

"Unser Ziel sollte sein, dass sich die Bürger wohl fühlen", leitete Bernhard Storath seinen Jahresrückblick ein. Er ging auf den aktuellen Stand des Feuerwehrhaus-Neubaus ein. Ende April werde das Gebäude wohl plangemäß fertiggestellt.

"Die Bahn ist ein Thema, weil sie Ebensfeld teilt", fuhr der Bürgermeister fort. Der offizielle Abschluss der ICE-Streckenbauarbeiten sei im kommenden Jahr vorgesehen. Mit der Bahn werde man noch verhandeln müssen, denn es bestehe noch Klärungsbedarf bezüglich der beiden Unterführungen: "Die sind noch nicht so, wie wir sie haben wollen."

Die Erschließung des Baugebiets "Am Eidig" sei abgeschlossen, so der Bürgermeister weiter. Im nächsten Jahr stehe die Auftragsvergabe für die Brandschutz-Bauarbeiten am Schulhaus an. Auch die Ausschreibungen für den Kindergarten-Neubau sollen Anfang 2018 erfolgen.

Die Sprecher der Fraktionen Hauke Petersen (CSU/JB), Heinrich Kunzelmann (FW/JW), Kurt Hammer (SPD) und Otto Weidner (B90/Grüne) schlossen sich mit kurzen Resümees zum Jahresschluss an.