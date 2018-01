Geisterfahrer auf der A73! Schon wieder ein Unfall - Fahrzeug überschlägt sich

Auf der A73 hat sich ein Fahrzeug überschlagen. Ein Geisterfahrer war auf der Autobahn auf Höhe Lichtenfels in Richtung Bamberg unterwegs - allerdings auf der falschen Seite. Auf Höhe der Ausfahrt Bad Staffelstein Kurzentrum wollte der Geisterfahrer wenden, da er seinen Fehler offenbar bemerkt hatte.Während zwei andere Fahrzeuge dem Geisterfahrer ausweichen konnten, hatte ein dritter Fahrer nicht so viel Glück: Beim Ausweichversuch überschlug sich sein Wagen. Der Fahrer wurde laut Polizeiangaben glücklicherweise nur leicht verletzt.Der Verkehr läuft derzeit an der Unfallstelle vorbei.