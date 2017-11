Gedanken zum Wert der Arbeit

Der sozialpolitische Buß- und Bettag, zu dem die evangelische Kirchengemeinde in Schney, der Kirchliche Dienst in der Arbeitswelt (KDA), die Mitarbeitervertretung in der evangelischen Kirche sowie der Lichtenfelser DGB-Kreisverband wieder einluden, hat mittlerweile Tradition. Der Buß- und Bettag ging auf Notzeiten zurück. Die Bevölkerung wurde zu Umkehr und Gebet aufgerufen. Es sollte über Fehlentwicklungen nachgedacht werden.



Seit 1995 ist der Buß- und Bettag als arbeitsfreier Tag abgeschafft, um eine Mehrbelastung für die Arbeitgeber durch die gesetzliche Pflegeversicherung mit Mehrarbeit der Arbeitnehmer auszugleichen.



Im Gottesdienstes wurde immer wieder ein Blick auf die Arbeitswelt geworfen und der Wert einer "guten Arbeit" für alle hervorgehoben. Gute Arbeit, hoben Pfarrerin Tanja Vincent, DGB-Kreisvorsitzender Heinz Gärtner und Frank Meixner für die KDA hervor, bedeute Freiheit und Solidarität zugleich. Der Einzelne in der Arbeitswelt brauche die Unterstützung der Kollegen. Nur gemeinsam können Arbeitsbedingungen verbessert werden.



Arbeit gehört von Anfang an zum Menschen. Viele identifizieren sich mit ihrem Unternehmen und ihrer Arbeit. Daher sollten sie auch das Recht haben, mitzubestimmen und mitzugestalten. Wichtig sei in der heutigen Zeit die Möglichkeit, familienfreundlich arbeiten zu können und die Arbeitszeit an Lebensumstände anpassen zu können.



Musikalisch umrahmt wurde der sozialpolitische Buß- und Bettag stimmungsvoll von der Gruppe "Glasklar". Im Anschluss hatten die Teilnehmer Gelegenheit, sich bei einem Imbiss im evangelischen Gemeindehaus auszutauschen.