Ganz große Heimatliebe: Lichtenfelser startet Online-Archiv

Thomas Grau ist in Lichtenfels geboren, lebt seit 50 Jahren dort und ist wohl einigen Lichtenfelsern durch das soziale Netzwerk Facebook und seit kurzem auch der eignen Internetseite "Mein Lichtenfels - Historische Bilder" bekannt.

Der Hobby-Archivar leitet einige Gruppen, die sich rund um die Region drehen. Seine Gruppe "Mein Lichtenfels. Historische Bilder und Geschichten" hat mehr als 1000 Mitglieder. Darin veröffentlicht er alte Fotos von der Stadt und aus dem Landkreis Lichtenfels.

Die Idee zum Online-Archiv kam ihm, als er sich bei Facebook anmeldete. "Ich habe gesehen, dass vereinzelt alte Bilder veröffentlich werden und dachte mir, es wäre doch schade, wenn diese in der Masse untergehen", erklärt Thomas Grau. Daraufhin gründete er 2014 die Facebook-Gruppe.

"Es gab im Laufe der Zeit viele Anfragen, ob ich eine Homepage erstellen könnte, weil beispielsweise Verwandte die Bilder gerne sehen würde, aber keinen Facebook-Zugang haben." Im Februar hat er deshalb die öffentlich zugängliche Homepage "Mein Lichtenfels. Historische Bilder" erstellt. Der Inhalt bleibt derselbe.

Zuerst wollte er das allerdings nicht machen, gesteht er. Zwar wollte er schon, "dass alle die Bilder sehen können", allerdings hat ihm oft die Zeit gefehlt. Denn es sei schon so aufwendig genug gewesen, die Facebook-Gruppen zu moderieren. Von den Bildern ganz zu schweigen.



Großer zeitlicher Aufwand

Thomas Grau fotografiert nämlich Postkarten "oder Bilder aus historischen Büchern ab". Die entstanden Fotos müssen dann erst zugeschnitten und häufig nachbearbeitet werden, bevor er sie ins Netz stellt. "Ich arbeite seit 18 Jahren in der Nachtschicht, wenn ich dann früh nach Hause komme und noch nicht schlafen kann, arbeite ich an meinem Hobby weiter."

Nach einem Unfall musste der Maschineneinsteller aus gesundheitlichen Gründen für längere Zeit zu Hause bleiben, so dass er genügend Zeit für sein Hobby hatte und mit der eigenen Seite online ging. "Die Homepage wird gut aufgenommen, das motiviert mich natürlich, weiterzumachen."

Sorgen, dass ihm das Material ausgeht, habe der Lichtenfelser nicht. Im Moment hat er noch genügend Bilder vorrätig, die noch nicht veröffentlicht worden sind, erklärt der Hobby-Archivar. Außerdem gebe es über den ganzen Landkreis erstreckt eine große Anzahl an historischen Bildern.



Umfassende Sammlung

Zudem muss er sich nicht immer selbst auf die Suche nach Fotos begeben. Manche Gruppenmitglieder schicken ihre eigene alten Bilder oder Postkarten, die er für die Homepage verwenden kann. Neben den Fotos gibt es zu jeder Gemeinde auch Informationstexte zum geschichtlichen Hintergrund.

Bis zu 2500 Bilder kann der Lichtenfelser auf seine Internetseite stellen, danach müsste er für einen größeren Speicherplatz zahlen. "Im Moment habe ich noch genügend freien Platz", versichert er.

Doch falls die Kapazitäten eines Tages erschöpft sind, so sind seine Prioritäten klar gesetzt: "Ich würde dann schon auch dafür zahlen, dass ich weitere Bilder veröffentlichen kann."