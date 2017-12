Es sollte schon was los sein in ihrer Heimatstadt Lichtenfels, das war Gertraud Dorsch immer wichtig. In den Bahnhof, der über vier Jahrzehnte so etwas wie ein zweites Zuhause für sie geworden war, holte sie nicht nur Menschen auf der Durchreise, sondern auch ganz viele Einheimische. Anfangs mit Zeitungskiosk und Buchhandlung, dann mit dem Bistro. In den Monaten, in denen sich das Leben mehr drinnen als draußen abspielt, sorgte die Pächterin dafür, dass der Bahnhof gerockt wurde. Die Reihe "Musik im Bahnhof" wurde zur Kultveranstaltung. Nach zehn Jahren musste 2014 der Schlussakkord erklingen, weil da dann doch ein Ruhestand für Gertraud Dorsch kommen sollte. Für Live-Musik kann sie sich immer noch begeistern und nutzte ihren guten Draht zu drei Lichtenfelser Bands, um diese für ein Benefizkonzert zu gewinnen. Es findet am Donnerstag, 25. Januar, ab 19 Uhr, um Stadtschloss statt. Der Erlös ist für die ehrenamtliche Arbeit der Aktiven Bürger bestimmt. Was Gertraud Dorsch als Rentnerin sonst so macht und warum sich im Bahnhofsbistro immer noch nichts tut, lesen Sie im Premiumbereich von infranken.de.