Faschingsspaß mit Prinzessin Jonas

Ein rosafarbenes Prinzessinnenkleid mit goldener Krone, ein blaues Zaubergewand, ein Cowboy-Outfit oder doch die silbergraue Ritterrüstung? Unter der großen Auswahl an Faschingskostümen das Richtige zu finden, ist gar nicht so einfach. "Da ist auch ein Krokodil", bemerkt Lene und zeigt bei der bunten Seite des Bilderbuchs auf das grüne Schuppenkleid, welches zwischen den anderen Kostümen auf der abgebildeten Kleiderstange hervorblitzt.

Gemeinsam mit ihrer Freundin Magdalena ist die Vierjährige zu Besuch in der Stadtbücherei. Pünktlich zur fünften Jahreszeit findet dort unter der Leitung von Maria Würker und Gaby Sniehotta ein Kindervorlesenachmittag zum Thema Fasching statt. Während die jungen Nachwuchsleseratten es sich in den roten Sitzsäcken zwischen den Bücherregalen bequem machen, lauschen sie aufmerksam Maria Würkers Worten, die aus einem Bilderbuch die Geschichte der Zwillinge Mara und Jonas und deren Suche nach dem passenden Kostüm für die Faschingsparty vorliest. Die großen Bilder der Buchseiten, die Gaby Sniehotta zeitgleich vor den beiden platziert, zeigen passend zum Vorgelesenen Szenen der Handlung und lassen die Mädchen in die Geschichte eintauchen. So finden sie sich schon bald gemeinsam mit den Protagonisten in einem Kostümgeschäft wieder. Gespannt verfolgen sie, wie die Zwillinge durch die Reihen der ausgestellten Kostüme wandern und Maras Wahl schließlich auf ein prächtiges Prinzessinnenkleid fällt.

Ihr Bruder Jonas hingegen kann sich nicht so schnell entscheiden. Da kann auch der Rat der Verkäuferin nicht weiterhelfen, denn schließlich möchte er kein "blöder Pirat" sein, wie er erklärt. Zur Überraschung der gespannten Zuhörer verkündet er lautstark mit der Stimme Maria Würkers: "Ich will auch eine Prinzessin sein, so wie Mara!" Bei dieser Aussage macht sich erstauntes Schmunzeln unter den beiden Mädchen breit. Ein Junge, der sich als Prinzessin verkleidet? Lene und Magdalena sind sich einig, dass die Kinder bei ihnen im Kindergarten bestimmt komisch schauen würden.

Auch in der Geschichte ist die Mutter der Zwillinge nicht begeistert von der Idee ihres Sohnes und überredet ihn, das Piratenkostüm zu nehmen. Doch dabei hat sie die Rechnung ohne die Zwillinge gemacht: Kurz vor der Faschingsparty tauschen die beiden ihre Kostüme und so geht Mara als Pirat und Jonas als Prinzessin. Erst als die vermeintliche Mara verkündet: "Ich bin Prinzessin Jonas" fällt der Trick der beiden auf. Aber was die anderen von der eher unüblichen Verkleidung halten, ist gar nicht so wichtig, denn - wie die Zwillinge aus der Geschichte wissen - im Fasching darf man sich verkleiden, wie man will.

Mit dem Ende des Buches ist der Nachmittag in der Stadtbücherei jedoch noch nicht vorbei. Passend zur Geschichte dürfen Lene und Magdalena noch eine Faschingsgirlande basteln, entweder in Prinzessinnenart mit Kronen und Glitzersteinen, oder im Piratenstil mit Seefahrerhut und Totenschädel. "Ich möchte die mit den Kronen basteln", legt sich Lene schnell fest, woraufhin sich Magdalena anschließt und mit einem "Ich auch!" in der Bastelkiste nach dem gelben Karton greift. Vorsichtig und mit Bedacht werden die schon vorgezeichneten Kronen aus dem in mehreren Lagen gefalteten Karton ausgeschnitten. Das ist gar nicht so einfach, denn damit die Kronen später als Girlande zusammenhängen, müssen alle Kartonschichten auf einmal durchgeschnitten werden. Doch nach einiger Mühe und mit der Unterstützung von Maria Würker ist auch der letzte Schnitt geschafft. Ob jetzt auch alle Kronen zusammenhängen? Vorsichtig klappen die Mädchen ihre Bastelarbeit auf und präsentieren nach kurzem Zögern stolz vier aneinanderhängende Kronen, bei denen sicher jede Prinzessin vor Neid erblassen würde. Mit einigen Glitzersteinen, Moosgummikreisen und Pailletten bekommt die Faschingsdeko noch den letzten Schliff und kann nun als schöne Erinnerung an diesen Tag mit nach Hause genommen werden.

Dieser Vorlesenachmittag wird nicht der Letze gewesen sein, zu dem die beiden gekommen sind. Auf die Frage, ob es ihnen gefallen hat, nicken Lene und Magdalena begeistert. Jeden letzten Mittwoch im Monat gibt es neue Geschichten, denen die kleinen Besucher der Stadtbücherei zuhören können. "Schade, dass heute nur zwei Kinder da waren. Aber wir freuen uns schon auf den nächsten Vorlesenachmittag", so Gaby Sniehotta und erklärt: "Kinder für Bücher begeistern zu können, ist einfach etwas Schönes".