Fasching 2018: Veranstaltungen in und um Lichtenfels

Die Narrenzeit ist auch im Landkreis Lichtenfels angekommen. Wo steigen die besten Partys? Welche Faschingsumzüge finden statt? inFranken.de hat alle Veranstaltungen in und um Lichtenfels gesammelt.9. Februar: Turnerfasching in der Stadthalle, 20.30 Uhr10. Februar: "Kaulhaaz'n-Fieber" im Rathauskeller, 19.19 Uhr11. Februar: Faschingsumzug "Gaudiwurm", 13.30 Uhr13. Februar: Kinderfasching im Kolpinghaus, 14 UhrFasching in Franken : Alle Termine der Region10. Februar: Faschingszug durch Bad Staffelstein13. Februar: Faschingsbeerdigung im "Angerstübla"11. Februar: Fasching im Kehlbachgrund13. Februar: Faschingsumzug durch Ebensfeld10. Februar: Sitzung des Elferrates Reundorf13. Februar: Faschingsumzug durch Reundorf13. Februar: Faschingsumzug durch Uetzing