Fahrbahn auf der Staatstraße 2278 in Hambach abgesackt

Seit mehreren Tagen ist die Staatsstraße 2278 zwischen Untermerzbach und Ebern aus Richtung Untermerzbach kommend auf der rechten Seite vor einer Spitzkehre halbseitig gesperrt. Der Verkehr wird wechselseitig an der Sperrung vorbeigeleitet. Auf den ersten Blick erschließt sich für die Verkehrsteilnehmer der Sinn dieser Maßnahme nicht.



Ein Verkehrsteilnehmer hat sich an diese Zeitung gewandt, weil ihm nicht klar ist, warum dort die Fahrbahn halbseitig gesperrt ist. Erst beim genaueren Hinsehen stellt man fest, dass in der Fahrbahndecke im gesperrten Abschnitt ein Riss klafft, die Fahrbahndecke abgesackt ist.



Aber warum dauert es so lange, bis das behoben ist? Manfred Rott, zuständiger Baudirektor beim Straßenbauamt Schweinfurt erklärte, dass an dieser Stelle auf mehreren Metern ein Riss entstanden ist und sich dort die Fahrbahn um gut zehn Zentimeter abgesenkt hat. Die Ursache sei noch nicht klar.



"Wir haben einen Bodengutachter beauftragt, der auch schon vor Ort war, um die Ursache zu ergründen, die allerdings noch nicht bekannt ist", sagte Rott. Es könnte sein, dass die Böschung abrutscht. Die Strecke wird wohl demnächst für den Schwerverkehr gesperrt, um noch größere Schäden zu vermeiden.



"Das dauert bestimmt noch Wochen wenn nicht Monate", sagt Manfred Rott. Die Ursache müsse in der Tiefe erkundet werden und erst wenn man sie kenne, könne eine Sanierung eingeleitet werden.



Der Baudirektor hält es für möglich, dass man dort ziemlich in die Tiefe gehen müsse, um die Ursache zu finden und zu beseitigen. Fazit: Die Verkehrsteilnehmer werden sich noch längere Zeit mit dieser Engstelle abfinden müssen, der Schwerverkehr wird sogar eine Umleitung in Kauf nehmen müssen.