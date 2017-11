Eine Stunde für zwölf knifflige Aufgaben

In der oberfränkischen Mathematikmeisterschaft der vierten Jahrgangsstufen der Grundschulen im Schulamtsbezirk Lichtenfels qualifizierten sich am Dienstag Magdalena Hahn von der Grundschule Ebensfeld und Simon Rupp von der Grundschule Weismain für die dritte Runde am 14. Dezember in Burgkunstadt. Dritte wurde Luna Will von der Grundschule Redwitz. Die zweite Runde fand am Dienstag in der in der Adam-Riese-Grundschule statt.



26 Mädchen und Jungen aus 13 Grundschulen, allesamt schon Schulsieger in der ersten Runde, hatten sich gemeinsam mit ihren Eltern zur zweiten Runde in die Grundschule Bad Staffelstein eingefunden. Die Teilnehmer hatten insgesamt eine Stunde Zeit, um zwölf knifflige Aufgaben zu lösen. Bei der Lösung waren neben Rechnen auch Logik sowie mathematisches und räumliches Denken gefragt. Bei mancher Aufgabe führte nur kreatives Nachdenken zum Ziel.



Rektorin Astrid Balzar erläuterte die Ziele der Meisterschaft: Die Faszination der Mathematik den Schülerinnen und Schülern näherzubringen und vor allem Kinder für diese spannende Wissenschaft zu begeistern. Neben der Freude bei der Lösung von mathematischen Problemen sei auch das Erkennen und die Förderung von mathematisch begabten Kindern wichtig.



Während die Schüler über den Aufgaben saßen, hatten auch Eltern die Möglichkeit, die Aufgaben zu lösen. Sie wurden von einem Organisationsteam aus Seminarrektoren, Rektoren und Schulamtsdirektoren zusammengestellt.



Während die Bögen ausgewertet wurden, stieg die Spannung. Schulrätin Stefanie Mayr-Leidnecker und Rektorin Astrid Balzar gaben bei der Siegerehrung in der Aula die Platzierungen bekannt.



Die Veranstaltung wurde von den Schülerinnen und Schülern der 6. Klasse musikalisch eröffnet. Unter der Leitung von Alexander Stretz präsentierten sie den bekannten Popsong des deutschen Singer-Songwriters Tim Bendzko ,"Keine Maschine". Pipi Langstrumpfs Lied "2 x 3 macht 4" dichteten sie um in "Mathematikmeisterschaft". Während die Wettbewerbsteilnehmer, getrennt nach Mädchen und Buben, über ihren Aufgaben büffelten wurden die Erwachsenen vom Elternbeirat im Bistro mit Kaffee und Kuchen bewirtet. Ein Spielzimmer stand für die Jüngsten zur Verfügung und die Buchhandlung Dumproff präsentierte eine Buchausstellung. Die Eltern interessierte eine Jahresberichtausstellung im Erdgeschoss des Schulhauses.