Eine halbe Million für 320 Meter Straße

Kreisstraße LIF 23? - Da wird nicht jeder im Landkreis auf Anhieb den richtigen Ort und Verlauf nennen können. Dabei ist dies eine der am stärksten befahrenen Straßen des Landkreises Lichtenfels. Mehr als 6600 Fahrzeuge pro Tag rollen über die Verbindung von Burgkunstadt über Ebneth bis zur Landkreisgrenze nach Kronach. Das hat Spuren hinterlassen, wie Kreisbauhofleiter Heiko Tremel aufzeigt. Dem Kreisausschuss präsentiert er Bilder von den Spalten in der Asphaltschicht und berichtet, dass der Aufbau ersten Überprüfungen zufolge auch nicht mehr für oberflächliche Ausbesserungen taugt.

Da die Stadt Burgkunstadt schon vor längerer Zeit beschlossen hat, den Bereich Bahnhofstraße städtebaulich aufzuwerten, sind nun gemeinschaftliche Bauarbeiten geplant. Die Stadt möchte die Randbereiche neu gestalten - Gehwege, Parkraum, Bushaltestellen, und dabei auch den Aspekt der Barrierefreiheit berücksichtigen. Die Kosten hierfür - auch für eventuell gleichzeitig durchzuführende Kanalarbeiten - muss sie selbst aufbringen. Der Landkreis würde den Straßenausbau übernehmen und sich dabei eng mit der Stadt abstimmen. Für den Abschnitt von der Kreuzung der Bahnhofstraße mit der B 289 bis zur Straße "Plan" - das sind 320 Meter - rechnet der Kreisbauhofleiter mit rund 570 000 Euro. Das Geld muss im Haushalt für 2018 eingeplant werden. Die Kreisräte gaben dafür grünes Licht. Bereits in der zurückliegenden Datenerhebung über den Zustand aller Kreisstraßen war dieser Bereich als sanierungsbedürftig eingestuft worden.