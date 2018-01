Die jeweiligen Vorstände seien sich einig, betonte Citymanager Steffen Hofmann, der selbst in beiden Gremien Verantwortung trägt. Gemeinsam bilde man "ein starkes Netzwerk für Lichtenfels", so Hofmann, als er am Montagabend den Stadtrat informierte. Der neue Name soll "Stadtmarketing Treffpunkt Lichtenfels" lauten.



Die Werbegemeinschaft Treffpunkt wurde 1972 in Lichtenfels gegründet. Sie entwickelte in den vergangenen Jahrzehnte etliche Aktionen, die sich etabliert haben, und war eine der tragenden Säulen bei der Veranstaltung des Korbmarktes. Der Stadtmarketingverein wurde im Jahr 2011 aus der Taufe gehoben. Schon da gab es eine Schnittmenge bei den aktiven Mitgliedern. "Ich begrüße es, dass sich die beiden Vereine Zug um Zug angenähert haben", unterstrich Bürgermeister Andreas Hügerich (SPD). Die Herausforderungen seien nur gemeinsam zu bewältigen.



Auf eine Initiative des Stadtmarketingvereins geht beispielsweise die Lif-Card, der Lichtenfelser Einkaufsgutschein, zurück - eine Erfolgsgeschichte. Seit ihrer Einführung 2014/15 wurden über 30 000 Karten verkauft.



Aktuell ist Hofmann mit der Planung eines Sommer-Events beschäftigt, das 2017 Premiere hatte und heuer mit der Lichtenfelser Fanmeile zur Fußball-Weltmeisterschaft um einen Anziehungspunkt erweitert wird: das Weinfest. Es findet wieder am Wochenende des Flechtkulturlaufs, vom 14. bis 17. Juni, statt. Auch bei der zuständigen Eventagentur sei man von dem Fest in Lichtenfels sehr angetan gewesen, berichtete Steffen Hofmann. Einen Platz im Veranstaltungskalender haben unter anderem auch der Kindererlebnistag im Mai, der Kinosommer im August und der Herbstmarkt mit "Dämmershoppen" sicher.