Ehestreit in Lichtenfels: Mann beißt Frau und klaut ihr die Brieftasche

Am Sonntagabend geriet laut Polizeibericht ein Ehepaar in Lichtenfels in Streit. In dessen Verlauf habe der Ehemann seiner Frau ihr Handy weggenommen und ihr dabei in die linke Wange gebissen. Daraufhin flüchtete die Ehefrau mit ihrem Sohn zu Bekannten. Allerdings tauchte der Beschuldigte auch dort auf und nahm die Geldbörse der Frau an sich.



Im weiteren Verlauf konnte der Ehemann später in seiner Wohnung angetroffen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,14 Promille. Die entwendeten Sachen übergab der Beschuldigte freiwillig.



Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen vorsätzlicher Körperverletzung, Diebstahl und räubersicher Erpressung.