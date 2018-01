Ebensfelder Feuerwehr lädt 200 Vereine zum Jubiläumsfestzug ein

3000-Mann-Festzelt



Die Straßen sind festlich geschmückt. Begleitet von Blasmusik zieht der große Festzug der Feuerwehrleute durch die Straßen der Ortschaft. Diese Szenerie zeigt bis jetzt nur das Abbild einer 25 Jahre alten Fotografie aus der Chronik der Ebensfelder Feuerwehr. Doch in diesem Jahr jährt sich die Gründung der Freiwilligen Feuerwehr Ebensfeld zum 150. Mal.Ein Anlass, der wie sein Vorgänger, der 125-Jahr-Feier, gebührend gefeiert werden muss und eine Aufgabe, die einer guten Planung bedarf, um der Vorlage von vor 25 Jahren gerecht zu werden. Seit drei Jahren arbeiten der Festausschuss unter den Vorsitzenden Holger Lunkenbein und Thomas Brosig nun schon an den Vorbereitungen für das 150. Gründungsjubiläum der Feuerwehr Ebensfeld. Der Beginn der Planungen liegt hingegen schon mindestens vier Jahre zurück, wie sich Franz Kropp, ebenfalls Mitglied des Festausschusses, erinnert: "Ein so großes Fest muss gut geplant sein. Teamarbeit ist dabei das Allerwichtigste."Viele Sitzungen sind seitdem vergangen. Ideen wurden geboren, einige davon verworfen, an anderen wiederum festgehalten. So auch bei der Wahl des Festgeländes. Das Gelände zwischen der Baustelle des neuen Feuerwehrhauses und dem Rathaus ist schon vor zwei Jahren für das große Ereignis angesät worden und wird in vier Monaten mit 3000-Mann-Festzelt, Bratwurstbude, Karussell und Co. zur Hauptattraktion des Ortes.Das Programm des Jubiläums steht nun nach langer Planung auch fest: Die Festlichkeiten beginnen am Samstag, 5. Mai, mit einem Gottesdienst mit Totenehrung in der Pfarrkirche. Nach dem anschließenden Marsch zur Turnhalle findet dort der Festkommers mit Bieranstich und Ehrungen statt. Für gute Stimmung sorgt dabei der Musikverein Ebensfeld.In der Woche darauf, am Freitag, 11. Mai, heißt es "Partytime mit Radspitz", bei dem sich Jung und Altauf das anstehende Festwochenende einstimmen können. Neben dem Angebot von Pizza, Steak, Bratwurst und Pommes kommen an diesem Festtag auch Burgerliebhaber auf ihre Kosten. Partybeats von DJ Cally sorgen beim abendlichen Barbetrieb für die passende, musikalische Untermalung. Für Fans von Schlager und Blasmusik spielen am nächsten Abend, Samstag, 12. Mai, die "Stadelhofner" und sorgen für feierliche Stimmung beim Wettkampf der Ortsvereine.Zum Höhepunkt des Jubiläums ertönt der Weckruf mit der Kelbachtaler Blasmusik am Sonntagmorgen, 13. Mai. Nach dem Festgottesdienst im Festzelt und der dortigen Aufstellung zieht der Jubiläumsfestzug der 200 geladenen Vereine durch die Ortschaft entlang der Hauptstraße bis in die Untere Straße, die mit von Haus zu Haus gespannten Fähnchenreihen geschmückt ist. Darauf freut sich Franz Kropp schon ganz besonders, wie er erklärt: "Die Anwohner und Geschäftsleute hatten mit der Dekoration keine Einwände und unterstützen die freiwillige Feuerwehr bereitwillig. Der Zug durch die geschmückte Straße wird sicher ein ganz besonderer Anblick."Nachdem der Festzug wieder am Festzelt angekommen ist, unterhält die Musikvereinigung Ebensfeld und später "Dieter und seinen Musikanten" mit böhmischer Blasmusik. Am Montag, 14. Mai, klingen die Festtage mit einem politischen Abend aus. Weitere Informationen zum Programm des 150-jährigen Bestehens der Freiwilligen Feuerwehr Ebensfeld gibt es unter www.feuerwehr-ebensfeld.de