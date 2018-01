Durchblick zahlt sich für Sonja Koch aus Treib voll aus

Bereits zum fünften Mal wurde 2017 der Fotowettbewerb "Fokus Korbmarkt" durchgeführt. Zahlreiche Fotografen warfen ein Auge auf den Korbmarkt und das Festival der Flechtkultur. Etwas verspätet eröffnete nun Bürgermeister Andreas Hügerich im Stadtmuseum die Ausstellung der 20 besten Bilder. Sie können noch einige Wochen zu den üblichen Öffnungszeiten (Dienstag, Donnerstag und Sonntag, jeweils von 14 bis 17 Uhr) bestaunt werden.





Jury hatte es nicht leicht



Der Wettbewerb stand einmal mehr unter der Regie der Stadt und des Vereins "Zentrum europäischer Flechtkultur Lichtenfels" mit seinem Geschäftsführer Manfred Rauh. Die fachliche Leitung hatten Siegfried Mischke und Eugen Schneiderbanger vom AV-Treff Obermain übernommen, die Resonanz war erfreulich. Rund 90 Fotos musste die Jury sichten. Manfred Rauh, der Grafiker Benjamin Apel sowie Irina Pfeiffer und Anja Rumpel vom Abschlussjahrgang der Berufsfachschule für Flechtwerkgestaltung hatten bei der hohen Qualität der eingereichten Aufnahmen keine leichte Aufgabe.



Der Bürgermeister bedankte sich bei den Teilnehmern für ihren Einsatz und ihren Ideenreichtum. Er sprach von qualitätsvollen Bilder mit spannenden Motiven. Sie würden auf unterschiedliche Art die Faszination Flechten eindrucksvoll zum Ausdruck bringen.





800 Euro Preisgeld



Hügerich machte die Preisvergabe an die zehn besten Fotografen, für die insgesamt 800 Euro zur Verfügung standen, besonders spannend, indem er mit dem zehnten Platz anfing. Über den Sieg dufte sich am Ende Sonja Koch aus Trieb freuen, deren Bild "Durchblick" bei der Jury am besten ankam.



"Ich saß in der großen Flechtinstallation auf dem Kirchenvorplatz und sah durch das Geflecht hindurch zwei Männer beim Fachsimpeln, so dass ich spontan auf den Auslöseknopf meiner Kamera drückte", bemerkte die glückliche Siegerin, die im wahrsten Sinne des Wortes den richtigen Durchblick hatte. Sonja Koch, die als Heilerziehungspflegerin bei Regens Wagner beschäftigt ist, fotografiert gerne in ihrer Freizeit und hat auch schon bei anderen Wettbewerben mitgemacht.





Ehemann auf Platz fünf



Der bekanntere Fotograf ist aber eigentlich ihr Mann Harald, der den Wettbewerb schon gewonnen hat und sich diesmal über den guten fünften Platz für sein Bild "Künstlerhände" freuen durfte, das in einer Großaufnahme zwei Hände beim Flechten zeigt.



Auch Tilo Hollfelder aus Stetten ist kein Unbekannter, hatte er doch schon beim "Fokus Korbmarkt 2014" als 15-Jähriger den dritten Platz belegt, nachdem er erst kurz vorher zum Geburtstag eine Kamera geschenkt bekommen hatte. Diesmal belegte er den zweiten und dritten Platz. Der äußerst ideenreiche 18-jährige angehende Fachinformatiker sah auf dem Kirchenvorplatz die an einer Stange aufgehängten geflochtenen Windspiele und wurde bei deren Anblick an die Doppelhelix-Struktur der DNA erinnert, so dass er das entsprechende Foto mit "DNA eines Korbflechters" betitelte.



Das Foto "Tagträumerei", eine seitliche Aufnahme eines geflochtenen Paares, das auf einer Holzbank vor einem Baum im idyllischen Pfarrgarten platziert war, brachte dem Stettener auch noch den dritten Platz ein.



Der viertplatzierte Werner Fichtel aus Weidhausen betitelte sein Foto, auf dem ein Junge beim Flechten unter Anleitung zu sehen ist, mit "learning by doing".





Die Erstplatzierten





1. Sonja Koch aus Trieb ("Durchblick")

2. Tilo Hollfelder aus Stetten ("DNA eines Korbflechters")

3. Tilo Hollfelder ("Tagträumerei")

4. Werner Fichtel aus Weidhausen ("learning by doing")

5. Harald Koch aus Trieb ("Künstlerhände")

6. Friedrich Zürl aus Vestenbergsgreuth ("Kunsthandwerk")

7. Hermann Nickel aus Würzburg ("Drei Hände")

8. Helmut Kober aus Michelau ("Kraftaufwand")

9. Sonja Koch ("Ballonfahrer")

10. Friedrich Zürl ("Flechtwerk")