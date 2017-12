Dorfweihnacht in Stetten bot viele Attraktionen

Die vorweihnachtliche Feier eröffneten die Alphornbläser mit stimmungsvollen Melodien, ehe der Altenbanzer Weihnachtschor mit seinen vielen jungen Mitgliedern unter der Leitung von Yvonne Spindler die zahlreichen Besucher mit weihnachtlichen Weisen aus dem Bereich "Neues Geistliches Lied" erfreute. Gespannt verfolgten dann die Besucher das mit großer Begeisterung von den Dorfkindern vorgetragene Krippenspiel, bevor die Parforce-Horn-Bläsergruppe Lichtenfels in Erscheinung trat.

Der RVC-Vorsitzende Werner Leicht machte auch noch auf den neben dem beleuchteten Tannenbaum stehenden Weihnachtsbaum aus lauter Fahrrädern aufmerksam, der an die Erfindung des ersten lenkbaren Fahrrads in Form einer Draisine durch Karl Freiherr von Drais vor 200 Jahren erinnern sollte.

Als Attraktion wurde eine Weihnachtsgans verlost, die der Weihnachtsengel in Gestalt von Sophie Fiedler in Anwesenheit des Bürgermeisters Andreas Hügerich an die Gewinnerin Jasmin Büttner überreichte.