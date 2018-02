Die Realität im Farbenstrudel

Eng umschlungen tanzt ein Paar, gegossen aus Eisen. Auf ihren Köpfen trägt es ein echtes Vogelnest, in ihren Händen hält es den Nachwuchs. Von weitem hat es den Anschein, als würde dieser aus dem Nest lugen. "Die Szenerie hat für mich etwas Erotisches an sich", kommentierte Reimund Ild aus Burgkunstadt die Skulptur. Entsprungen ist das faszinierende Kunstwerk, das den Titel "Paar mit Nest" trägt, der Fantasie des Bamberger Bildhauers Adalbert Heil. Zu sehen ist die kleinplastische Arbeit aus schlichtem Eisen bis zum 18. März in Burgkunstadts erstem Musentempel für bildende Kunst: der Produzentengalerie Burgkunstadt für Gegenwartskunst.



Enorme Resonanz

Am Samstag öffnete der Hort der Kunst seine Pforten für die Allgemeinheit. Die Resonanz war enorm. Rund hundert Besucher aus nah und fern hatten sich eingefunden, um sich an den Werken der drei Künstler zu erfreuen. Überrascht zeigten sich die Eigentümer der privaten Galerie, Lucia Scheid-Nam und ihr Ehemann Otto. "Wir hatten über 150 Einladungen verschickt und mit 30 Personen gerechnet. Dass es dann so viele Besucher werden, hätten wir uns für die erste Ausstellung nie zu träumen gewagt", sprach Scheid seiner Ehefrau aus der Seele.



Sogar Freunde aus der ehemaligen Heimat des Ehepaars, der niederbayerischen Bezirkshauptstadt Landshut, hatten den weiten Weg nach Burgkunstadt auf sich genommen. 2015 hatte das Paar den Entschluss gefasst, nach Oberfranken in die frühere Heimat von Lucia Scheid-Nam zu ziehen. In den 60er und 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts waren 10000 südkoreanische Krankenschwestern nach Deutschland gekommen. Sie sollten eine Lücke im Gesundheitssystem schließen. "Ich war eine von ihnen. 1974 kam ich nach Lichtenfels, wo ich am Helmut-G.-Walther-Klinikum meine pflegerische Tätigkeit begann", stellte sich Lucia Scheid-Nam vor.



In Deutschland lernte sie ihren Ehemann Otto kennen, der in Landshut ein Einzelhandelsgeschäft betrieben hatte. Nicht nur der Umgang mit Menschen, sondern auch der mit Farben bereitet Lucia Scheid-Nam große Freude. Seit vielen Jahren ist sie Malerin mit Leib und Seele.



"Nach Beendigung meiner Berufstätigkeit im Jahre 2016 zogen wir nach Burgkunstadt. Da meine Frau bereits in Landshut an der dortigen Produzentengalerie beteiligt gewesen war, keimte in ihr der Wunsch in Burgkunstadt, wo der Name Kunst schließlich auch im Stadtnamen enthalten ist, eine Galerie zu eröffnen", verriet Otto Scheid in seiner Begrüßung. Wie es der Zufall wollte, fand das Ehepaar am Schönberg 3, dem Nachbaranwesen ihres neuen Wohnhauses, die passenden Räumlichkeiten.



Ein Hort für bildende Kunst

Aus der ehemaligen Villa gut betuchter Bürger machten sie einen Hort für bildende Kunst. Die Besucher flanierten durch die Galerie mit ihren hellen, lichtdurchfluteten und großen Räumen. 34 Gemälde von Lucia Scheid-Nam sowie drei Skulpturen des Berliner Bildhauers Rainer Kurka und fünf seines Bamberger Kollegen Adelbert Heil zogen die Blicke der Besucher auf sich. Unter ihnen war auch der Dritte Bürgermeister der Stadt Burgkunstadt, Manfred Hofmann, der dem Ehepaar eine glückliche Hand und kreative Inspiration für ihren Neuanfang in Burgkunstadt wünschte.



"Die Werke von Lucia Scheid-Nam sind halbabstrakte und abstrakte Kompositionen mit einer meist stark expressiven Farbpalette. In ihrem Farbenstrudel gibt sie realweltliche Beobachtungen wieder, die durch ihre während des Schaffens aktuelle Gefühlsverfassung abstrahiert und auf die Leinwand projiziert werden", stellte Kunsthistorikerin Verena Callens in ihrer Laudatio fest.



"Solche Bilder zu malen, sind eine Herausforderung für mich", gab die Künstlerin unumwunden zu. Bis sich ein faszinierende Farbenstrudel ergebe, müsse sie fünf bis sieben Mal das zunächst Gegenständliche übermalen, erläuterte Scheid-Nam anhand ihres Werkes "Die Brücke", wo das Bauwerk nur noch rudimentär zu erkennen ist.



Was sagten die Besucher zu dem neuen Angebot? "Burgkunstadt kann stolz darauf sein, eine Galerie von überregionalem Rang zu haben", fand der in Obernsees bei Bayreuth lebende Maler Herbert Sax. Und Reimund Ild meinte: "Eine Einrichtung, die den Einwohnern die Schönheit der Kunst nahebringt, hat Burgkunstadt noch gefehlt."



Das Jahresprogramm der Galerie

Die derzeitige Ausstellung ist noch bis Sonntag, 18. März, zu sehen. Von Sonntag, 8 April, bis Sonntag, 29. April, werden Werke des Nürnberger Malers Johannes Schießl gezeigt. Vernissage ist am 7. April um 17 Uhr. Öffnungszeiten während der Ausstellungen: Freitag bis Sonntag 14 bis 18 Uhr. Das gesamte Jahresprogramm ist der Internetseite www.produzentengalerieburgkunstadt.de zu entnehmen.





Galerie Burgkunstadt 1: Bildunterschrift: Haga Yi verzauberte die Besucher der Vernissage mit ihrem gefühlvollen Klavierspiel. Foto: Stephan Stöckel.

Galerie Burgkunstadt 2: Bildunterschrift: Mit glockenheller Stimme sang die Sopranistin Eun Ju Choi die romantische Weise "You Raise Me Up", einfühlsam begleitet von Haga Yi am Klavier. Foto: Stephan Stöckel.

Galerie Burgkunstadt 3: Bildunterschrift: Kunsthistorikerin Verena Callens (links) stellte mit Malerin Lucia Scheid-Nam und Bildhauer Adelbert Heil zwei der ausstellenden Künstler vor. Bildhauer Rainer Kurka aus Berlin war gesundheitlich verhindert. Foto: Stephan Stöckel.

Galerie Burgkunstadt 4: Bildunterschrift: Kunsthistorikerin Verena Callens, Otto Scheid mit seiner Frau und Malerin Lucia Scheid-Nam sowie Adelbert Heil vor dem Gemälde "Auf der Erde" (Acryl auf Leinwand) von Lucia Scheid-Nam. Foto: Stephan Stöckel.

Galerie Burgkunstadt 5: Bildunterschrift: Bildhauer Adelbert Heil (Zweiter von links) unterhält sich mit Arnt-Uwe Schille (zweiter von rechts) und Burgkunstadts Drittem Bürgermeister Manfred Hofmann (links) vor seinem Kunstwerk "Paar mit Nest". Reimund Ild (rechts) ist fasziniert von der erotischen Ausstrahlung der Skulptur. Foto: Stephan Stöckel.

Galerie Burgkunstadt 6: Bildunterschrift: Die Bilder von Lucia Scheid-Nam, die mit Acrylfarbe malt, bestechen durch ihre Farbintensität. Das Foto zeigt ihr Werk "Vertrauen". Foto: Stephan Stöckel.

Galerie Burgkunstadt 7: Bildunterschrift: "Deine Sommersprossen" heißt die Skulptur des Berliner Bildhauers Rainer Kurka. Geschaffen hat er sie aus Terrakotta und Acrylfarbe. Foto: Stephan Stöckel.

Galerie Burgkunstadt 8: Bildunterschrift: Lucia Scheid-Nam (rechts) zeigt Gundi Bezold ihr farbenfrohes Bild "Nach dem Sommer". Foto: Stephan Stöckel.