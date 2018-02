Die Kirchenglocken sind zu laut

Großen Zuspruch fand die Pfarrversammlung der Pfarrgemeinde Frauendorf im Gasthof "Zum Löwen" in Schwabthal. Sicherlich auch, um Neuigkeiten in Sachen Glockenschlag der Frauendorfer Pfarrkirche zu erfahren. Kirchenpfleger Achim Schnapp erklärte hierzu, dass das Anbringen von dicken Schaumstoffplatten an den Schallläden im Kirchturm und verschiedene Einstellungen an der Glocke nicht das gewünschte Ergebnis gezeigt hätten. Demnächst wird ein Ingenieur in Frauendorf erwartet, der sich die Glockenstube anschauen soll. Im letzten Jahr hatten Schallpegelmessungen des Landratsamtes einen Schalldruckpegel von 65 Dezibel ergeben, was über dem Immissionsrichtwert in allgemeinen Wohngebieten liegt (tagsüber bei 55 Dezibel und nachts bei 40 Dezibel). Einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen die Immissionsrichtwerte am Tag um nicht mehr als 30 Dezibel und in der Nacht um nicht mehr als 20 Dezibel überschreiten. Das Geläut ist also zu laut.



An der Frauendorfer Pfarrkirche sind außerdem Arbeiten an der Fassade sowie am Kirchendach erforderlich, wie der Kirchenpfleger erklärte. Es wurden am Dach lockere Schiefertafeln entdeckt, und in den Sandsteinquadern wurden Nestbauten von Wildbienen und Wespen festgestellt.



Kurz ging der Kirchenpfleger auf die Seelsorgebereichs -Zusammenlegung ein. Wegen des großen Priestermangels war es schon in den letzten Jahren nicht mehr möglich, alle Pfarreien und Kuratien des Erzbistums Bamberg mit eigenen Pfarrern zu besetzen. Da in den kommenden Jahren nicht mehr Priester zu erwarten sind, die Aufgaben der Geistlichen aber nicht weniger werden, soll die Zahl der Seelsorgebereiche im Erzbistum Bamberg von 94 auf 47 halbiert werden. Zur Zeit gehört die Pfarrei Frauendorf zum Verbund Banzer Stift - Bad Staffelstein-Lautergrund.



Erstkommunion am 15. April in Uetzing

Über das zurückliegende Kirchenjahr berichtete Pfarrgemeinderatsvorsitzender Hans Rudyk. Er erinnerte an Vorträge im Rahmen der Erwachsenenbildung und an die Ordnung zur Ewigen Anbetung, die gut angenommen worden sei und in diesem Jahr wieder so stattfinden soll (am 12. April). Nach dem 15-Uhr-Gottesdienst fanden die Betstunden von Kaider, End, Schwabthal, Frauendorf und Krögelhof statt.

Erstkommunion wird im Lautergrund am 15. April in Uetzing gefeiert, Jubelkommunion am 22. April. Am 22. Juli wird den Jugendlichen durch Weihbischof Herwig Gössl das Sakrament der Firmung in Bad Staffelstein gespendet. Am 26. August feiert die katholische Pfarrgemeinde das Patronatsfest, am 2. September ihre Kirchweih. Am 7. Oktober wird das Erntedankfest gefeiert, für den Erntealtar ist Kaider zuständig.



Gedenktafel verwittert

"Die Gedenktafel der verstorbenen Geistlichen aus der Pfarrei Frauendorf ab dem Jahr 1829 ist verwittert und benötigt unbedingt eine Reinigung": Dies wurde unter dem Punkt "Wünsche und Anträge" vorgetragen. Defekte und fehlende Ziegel am Leichenhaus auf dem Frauendorfer Friedhof müssten erneuert werden, erklärte Kirchenpfleger Schnapp. Außerdem: Das WC im Dorfhaus und am Friedhof möge doch bei den verschiedenen Anlässen für die Kirchenbesucher zugänglich sein.