Die Bildungsbürger der Alten Darre

Alte Darre wird erweitert



Er ist da, druckfrisch und hundertfach in einem Karton liegend. Sechsmal aufklappen und einmal wenden garantiert Überblick über Vorträge, Konzerte, Exkursionen, Kabarett oder Multivisionsshow. 16 Veranstaltungen im kommenden halben Jahr bietet die Kultur-Initiative Staffelstein (KIS) an - ein Treffen mit dem Vorsitzenden Hermann Hacker.Hermann Hacker hat Humor. Das Bild, das ihn zeigt, ist gestellt und soll einen getriebenen Vereinsvorsitzenden im Wust von Papieren, Plakaten und Angeboten zeigen. In Wirklichkeit ist alles ganz anders, viel geregelter und strukturierter. Was nun festgezurrt und verbindlich steht, ist das von der KIS angebotene Kulturprogramm zwischen 19. Januar und 17. Juni. Um das auf die Beine zu stellen, bedarf es einer planerischen Arbeit zwischen einem halben und einem ganzen Jahr Dauer. "Als Veranstalter sind wir leider schon so bekannt, dass wir fast aus ganz Deutschland zugemailt werden", bemerkt Hermann Hacker schmunzelnd.Er, der nun Pensionär ist, verbringt einen Gutteil seiner Zeit mit der Sichtung dieser Mails. Fünf bis sechs von ihnen laufen am Tag ein und wollen Beachtung finden. "Was Kleinkunst ist, schaue ich mir an." Und Hacker erklärt: "Es gibt Künstler, von denen wir Abstand nehmen. Nicht weil wir sie nicht schätzen, sondern weil Initiative von Initiieren kommt, also vom Anstoßen neuer Angebote." Unter diesem Licht ist klar, warum ein Mäc Härder nicht auf dem Flyer auftaucht, auch nicht die Spaß-Kombo "Haisd'n daisd vomm Mee". Und doch gibt es Klassiker, von denen man nicht lassen will. "Kultveranstaltung", sagt Hermann Hacker und verweist besonders auf Lizzy Aumeier und ihr Damensalonorchester, zu bewundern am 27. Januar im Kaisersaal in Kloster Banz.Von da an sind es noch etwas mehr als zwei Monate bis zum Abschluss der Kultursaison, die noch überdacht stattfindet. Streckenbach & Köhler werden am 24. März in der Alten Darre auftreten, jenem Ort, der irgendwann danach baulich erweitert werden soll. "Ende März ist das Programm fertig, weil wir nicht wissen, wie das mit dem Umbau vonstatten geht", bestätigt Hacker. Doch wenn man nicht weiß, wie was wann und wie lange vonstatten geht, beeinträchtigt das nicht schon jetzt die Planung des zweiten Halbjahres?"Keine Ahnung, wir lassen es auf uns zukommen. Nach März finden bis Juni vorwiegend Exkursionen unter freiem Himmel statt, dann werden wir ja sehen, wie weit wir sind." Doch abgesehen von Kleinkunst und Exkursionen steht auch ein neues Buchprojekt in den Startlöchern. 2019 soll es erscheinen und den dritten Band der Reihe "Kunst und Kultur in Bad Staffelstein und dem Obermaingebiet" bilden. Wissenschaftlichen Beiträgen zu Altenbanz, Ortskirchengeschichte, heimischen Befestigungsanlagen oder Erzabbau wird Beachtung geschenkt werden. "Die Manuskripte sind zum Teil schon fertig, bei anderen Autoren ist es so, dass diese gerade darüber sind."Es komme vor, so Hacker, dass er den Manuskripten "hinterhertelefonieren" müsse, um Gewissheit über den aktuellen Arbeitsstand zu erhalten. Doch er profitiert auch in gewisser Weise von seinem Engagement: "Ich bin auch der erste, der die Manuskripte zu lesen bekommt." Nun gilt es auf die grünen Flyer zu achten, die in Bälde überall in Bad Staffelstein ausliegen oder auf die Homepage www.kis-badstaffelstein.de zu gehen. Allein für den Januar geben sie Auskunft zu drei Terminen in der Alten Darre, darunter am 19. Januar ein Vortrag über Sizilien von Holger Scholl, einen Solo-Abend mit Udo Langer tags darauf sowie Lizzy Aumeiers schräges Damensalonorchester eine Woche später im Kaisersaal. Doch für alle Programmpunkte galt, dass sie in der Vorstandssitzung beschlossen wurden. Demokratisch und per Handzeichen. "Wir stehen für das, was man etwas altmodisch als Bildungsbürgertum bezeichnen könnte", so eine von Hacker gegebene Begründung für die Kulturarbeit des Vereins.