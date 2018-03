Der Traum vom Eigenheim

Sowohl in Gera als auch in Saalfeld gibt es bereits Musterhäuser vom Town & Country Partner Happy Haus Bau GmbH aus dem thüringischen Gera. Die Häuser glänzen nicht nur durch modernes Design, sondern auch durch innovative Technik und vor allem durch ein außergewöhnlich gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Nun steht ein solches Musterhaus auch im Lizenzgebiet Coburg. Das Unternehmen ist seit der Gründung des Massivhausanbieters Town & Country Haus im Jahre 1997 dessen Partner und mit rund 1000 gebauten Häusern einer der erfolgreichsten und damit auch erfahrensten.

Über 40 attraktive Haustypen mit unzähligen Variationen stehen zur Auswahl. Mit dem Town & Country Massivhaus Typ in Coburg können Interessenten in das Haus reingehen, sich umschauen, es anfassen, und vor allem erleben. Mit einem Besichtigungstermin können im Handumdrehen Träume wahr und Wünsche Wirklichkeit werden.



Ein Traumhaus für die Familie

Nachdem die Happy Haus Bau GmbH zunächst vorwiegend im mitteldeutschen Raum aktiv war, so hat sie sich in den letzten fünf Jahren auch in Oberfranken fest etabliert und im Baugebiet "Lange Maase" in Ebersdorf bei Coburg nun einen attraktiven Standort für ein Musterhaus gefunden. Das "Lichthaus 152 Elegance" - so die Typenbezeichnung dieses Hauses - garantiert ein besonderes Ambiente: Lichtdurchflutete Räume prägen die angenehme Atmosphäre. Das Herzstück des Hauses ist das offene, weitläufige Wohnzimmer, das mit seinen bodentiefen Fenstern gleich beim Eintreten für ein behagliches Gefühl sorgt. Von hier lässt sich der Blick in den Garten und in die Weite der Landschaft genießen. Bei sonnigem Wetter lädt die Terrasse zu einem entspannten Sonnenbad oder zu geselligen Grillabenden ein. Die Küche bietet genügend Platz für das gemeinsame Familienessen und nebenan im hellen Arbeitszimmer kann man ungestört seinem Job nachgehen.

Auch das Obergeschoss besticht durch seine großzügige Bauweise. Ein gemütliches Schlafzimmer, zwei Kinder- und Gästezimmer bieten viel Freiraum, um sich zu entfalten und sich wohlzufühlen. Das Lichthaus 152 kombiniert Größe mit Gemütlichkeit und schafft damit eine strahlende sowie lauschige Wohnatmosphäre in jedem Raum. Viel Licht, viel Raum und Geborgenheit: Das Lichthaus 152.



Das Musterhaus ist nun für alle Interessenten geöffnet und Frau Annerose Rossteutscher freut sich über zahlreiche Anmeldungen zu Besichtigungsterminen unter der Telefonnummer 0172/7997240 .



Die Happy Haus GmbH bedankt sich bei dem Grundstücksentwickler und bei den Eheleuten Stegner für die tolle Zusammenarbeit.