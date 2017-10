Der Landkreis Lichtenfels will sinnvoll wachsen

Richtige Maßnahmen ergreifen





Krisenfeste Wirtschaft



Die Millioneninvestitionen im Landkreis Lichtenfels häufen sich. Im April hatte das 3D-Druck-Unternehmen Concept Laser angekündigt, für rund 100 Millionen Euro in Lichtenfels einen neuen Campus zu errichten. Auch die Firma Johnson Matthey hat ihren Standort in Redwitz in den letzten Jahren mehrfach durch Investitionen gestärkt. Ebenso Moll-Batterien, Rösler Oberflächentechnik und die Wäscherei Rommel in Bad Staffelstein. Der Wirtschaft im Landkreis geht es offensichtlich gut. Doch neue Arbeitsplätze bedeuten meist auch neue Bürger, die Wohnraum brauchen.Um dafür gewappnet zu sein, hat Landrat Christian Meißner (CSU) das Projekt "Gut ankommen im Landkreis Lichtenfels" ins Leben gerufen. Landratsamt, Kommunen und Wirtschaft wollen die Weichen stellen, damit nicht nur die Firmen weiter wachsen, sondern auch der Landkreis mitziehen kann. Als ersten Schritt haben deshalb 650 Unternehmen aus der Region Post vom Landratsamt erhalten, und zwar einen Fragebogen zu ihren Wachstumsplänen in den nächsten Jahren.Helmut Kurz, Wirtschaftsförderer des Landkreises, erklärt, was dahinter steckt: "Das Ziel ist, zu erfahren, wie groß des Fachkräftebedarf aus Unternehmersicht in den nächsten Jahren ist." Braucht man beispielsweise studierte Mitarbeiter aus dem naturwissenschaftlichen Bereich? Oder Menschen mit abgeschlossener Berufsausbildung? Im Hoch- und Tiefbau oder in der Kunststoffverarbeitung? Und vor allem: Lässt sich der Bedarf mit einheimischen Kräften decken, oder muss man außerhalb der Region nach neuen Mitarbeitern Ausschau halten?Speziell dann kommt Meißners Projekt ins Spiel. Zum einen will der Landkreis die Unternehmen bei der Suche nach neuem Personal unterstützen. Als Landkreis ohne Universität fehlt es tendenziell an studierten Kräften. Deshalb könnte man beispielsweise an Hochschulen für die Region und die Arbeitsplätze hier werben, so Helmut Kurz. Oder man versucht die Menschen, die den Landkreis für ihre Ausbildung verlassen haben, wieder zurückzuholen, indem man auf die vielfältigen neuen Betätigungsfelder aufmerksam macht.Wenn jemand einen Job im Landkreis in Erwägung zieht, dann soll er sein neues Leben unkompliziert planen können. Im Geoportal des Landkreises ( www.geoportal.landkreis-lichtenfels.de ) finden Bürger jetzt schon Informationen zu Behörden oder Abfallwirtschaft. In Zukunft werden dort aber auch aktuelle Bebauungspläne der Kommunen zu finden sein, sagt Kurz: "Welches Gebäude oder welche Fläche ist frei? Darf ich dort ein Toskana-Haus bauen?" Auch Kindergärten und andere wichtige Einrichtungen in der Nähe werden direkt einsehbar sein. Sollte es an irgendetwas mangeln, sollen die Personalabteilungen die Wünsche ihrer neuen Mitarbeiter direkt an das Landratsamt weitergeben, um reagieren zu können.Außerdem will der Landkreis seine bürokratischen Aufgaben, wie geschäftliche oder private Baugenehmigungen, zügig vorantreiben und so "den Unterbau bieten, damit das Wachstum unterstützt wird", sagt Helmut Kurz. "Das Landratsamt kann helfen, dass es schneller geht. Es geht darum, gemeinsam zu wachsen." Die öffentlichen Verkehrsmittel will man ebenfalls weiter ausbauen. Die Ausschreibungen für neue Buslinien laufen bereits. "Dann sind alle Ortschaften mit mehr als 150 Einwohnern regelmäßig angebunden", sagt Kurz. Zum September 2019 soll das neue Angebot an den Start gehen. Auch ein zusätzlicher Bahnhalt in Seubelsdorf ist weiterhin im Gespräch."Was den Unternehmen nutzt, das nutzt auch den Leuten vor Ort", erklärt Helmut Kurz die Bemühungen und freut sich auf die rege Teilnahme an der Umfrage. Über 20 Fragebögen kämen jeden Tag zurück. Auch wer nicht unter den 650 Adressaten war, die mit Hilfe von IHK und HWK zusammengetragen wurden, könne sich noch an der Umfrage beteiligen.Dass es der Lichtenfelser Wirtschaft gut geht, sieht Helmut Kurz in direktem Zusammenhang mit der Fertigstellung der A73 im Jahr 2008 und der damit verbundenen guten Verkehrsanbindung: "Die Autobahn hat einige Nachteile beseitigt." Seitdem habe es keine größere Krise mehr gegeben. Dazu tragen wohl auch die relativ geringe Exportrate und die vielfältige Struktur der Lichtenfelser Wirtschaft bei.