Das zweite Adventsfenster öffnete sich

Der evangelische Kindergarten "Vogelnest" mit seiner Leiterin Christine Babucke gestaltete am Samstag die zweite Adventsfensteröffnung vor dem Rathaus im Rahmen einer kleinen Feier, die die Pfarrerin Anne Salzbrenner eröffnete. Der Advent sei eine Zeit der Besinnung, in der man etwas zur Ruhe kommen und darüber nachdenken sollte, worum es eigentlich geht, meinte die Pfarrerin. Die Kinder und das Kindergartenteam hätten sich auch Gedanken gemacht, die sie nun zum Ausdruck bringen möchten.



Zur Einleitung sangen die Kindergartenkinder die beiden ersten Strophen des Adventsliedes "Wir sagen euch an den lieben Advent", ehe der Erzieher Michael Blume das im Lukasevangelium geschilderte Ereignis der Verkündigung durch den Engel Gabriel, dass die Jungfrau Maria den Sohn Gottes gebären sollte, vortrug. Nach dieser Geschichte hatten nämlich die Hortkinder das Fenster gestaltet. Auf diesem Bild ist auch der Ausspruch des Engels "Fürchte dich nicht" zu sehen als er vor Maria trat, um ihr die frohe Botschaft zu verkünden.



Während die Buben und Mädchen der Kindertagesstätte zusammen mit den Besuchern voller Begeisterung das Lied "Seht die gute Zeit ist da" sangen, stieg der Elternbeiratsvorsitzende des Kindergartens, Dieter Banschus, die Leiter empor und öffnete das zweite Adventsfenster am Rathaus, hinter dem das bereits erwähnte Bild zum Vorschein kam.



Der Bürgermeister Andreas Hügerich bedankte sich bei den Kindern für die Einstimmung auf die Adventszeit und stellte das gemeinsame Tun und Handeln - ob im Kindergarten, in der Familie oder in der Gemeinde - besonders heraus. Nach einem gemeinsamen "Vaterunser" erteilte die Pfarrerin an die zahlreichen Besucher den Segen, während die Kinder noch an die Besucher kleine Engel verteilten.