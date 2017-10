Das Gehirn lernt Ersatzrouten

von MARIO DELLER

Nach einem schlimmen Unfall mit erlittenem schweren Schädel-Hirn-Trauma oder einem Schlaganfall ist nichts mehr wie zuvor. In so manchen Fällen können Betroffene irgendwann wieder selbstständig Zähne putzen, einige Schritte gehen und - je nach Schweregrad - auch wieder Treppen steigen oder den Weg zum nächsten Bäcker zurücklegen. Wie facettenreich sich die dabei zur Anwendung kommende Physiotherapie in der neurologischen Rehabilitation gestaltet, wurde bei einem Vortrag von Christian Böhm in der Schön-Klinik deutlich.

Böhm ist Fachbereichsleiter der neurologischen Physio- und Ergotherapie der Schön-Klinik. In der von Michael Schüttler, Chefarzt der Neurologischen Abteilung, moderierten Veranstaltung hatte der Physiotherapeut seine Ausführung nicht von ungefähr unter das Motto "Leben ist Bewegung" gestellt. Musizieren, Kommunikation mittels Mimik, das Festschrauben einer Glühbirne - die Bedeutung der Bewegung bis in ihre kleinsten Einheiten wird uns im gesunden Zustand oft gar nicht so recht bewusst, wie Böhm anhand einer Bilderreihe veranschaulichte und so auf das Thema einleitete.



Das Gehirn umorganisieren

Nach einem Schlaganfall bestehe das Ziel einer neurologischen Physiotherapie darin, "Lernprozesse in Gang zu setzen" und das an manchen Stellen quasi "vernarbte" Gehirn umzuorganisieren, erläuterte Böhm, der einen Vergleich mit dem Straßenverkehr heranzog: "Wenn die Wege, die man bisher ging, versperrt sind, sucht man sich neue Wege."

Adressat der physiotherapeutischen Arbeit sei aber nicht direkt der Arm oder das Bein, sondern der Patient insgesamt, betonte der Referent den ganzheitlichen Ansatz. Von daher spiele der Alltagsbezug in der Arbeit von ihm mit dem 15-köpfigen Team der Abteilung in der Schön-Klinik eine große Rolle. Erfahrungswerte aus der Praxis, etwa, die notwendige Ganggeschwindigkeit, um bei einer Ampel-Grünphase die Straßen zu überqueren, fließen ein.

Je nachdem, wie stark der Patient in seiner Mobilität eingeschränkt ist, stünden am Anfang aber wesentlich kleinere Schritte, die - wie Böhm hervorhob - für Betroffene in ihrer Situation oft schon ein erstes wichtiges Erfolgserlebnis darstellten. Er zeigte den rund 50 Zuhörern Bilder von der Arbeit mit einer jungen Patientin, die in fünf Teilschritten allmählich lernt, sich aus dem Bett zu erheben und in den Rollstuhl zu setzen.

Die physiotherapeutische Arbeit mit teils schweren Fällen gestaltet sich ausgesprochen differenziert, wie die Zuhörer erfuhren. So sieht beispielsweise der in der Schön-Klinik angewandte multimodale Ansatz Einzel- und Gruppentherapie-Einheiten, Übungen an Geräten sowie das so genannte Management vor. Mit letztgenannter Bezeichnung fasste der Referent die bereits in der Rehaphase notwendige Einbindung wichtiger Umgebungsfaktoren zusammen. Angehörige seien mit ins Boot zu holen.

Ebenfalls an dieser Stelle zu nennen seien beispielsweise die Ergonomie im häuslichen und beruflichen Umfeld, Freizeitgestaltung, Kontakt zu Selbsthilfegruppen sowie die Hilfsmittelversorgung. Schlaganfallpatienten, bei denen eine Körperhälfte betroffen ist, bedürften zudem einer physiotherapeutischen Herangehensweise, um einem sogenannten "negativen Lerneffekt" entgegenzuwirken.

Nicht nur im letztgenannten Fall kommen technische Geräte wie Gangtrainer oder Steh-Balance-Trainer zum Einsatz. Zudem gibt eine Druckplattensensorik dem Therapeuten eine visuelle Rückmeldung, wie es um die aktuelle Bewegungsfähigkeit oder Standfestigkeit des Patienten bestellt ist. Dies sei eine von zahlreichen Determinanten für eine maßgeschneiderte Gestaltung der Therapie.



Persönlicher Dialog unerlässlich

Befürchtungen, dass die modernen Gerätschaften den Physiotherapeuten irgendwann ersetzen könnten, hege er keine, sagte Böhm. "Klar dient es dem Patienten, wenn die Geräte immer differenzierter werden und die unterschiedlichen Krankheitsbilder und Verletzungen berücksichtigen. Der persönliche Dialog mit dem Patienten bleibt aber auch in Zukunft unerlässlich."

So kamen bei der Infoveranstaltung in der regelmäßig stattfindenden Reihe der "Gesundheitsgespräche" neben dem ausgeführten physiotherapeutisch-neurologischen Ansatz auch genauso wichtige menschliche Faktoren wie Empathie zur Sprache. Der Physiotherapeut sei immer ein Stück weit auch Psychologe: "Es werden oft persönliche Probleme angesprochen", berichtete der Physiotherapeut.

Dankbar für diese Einblicke spendeten die Zuhörer dem Referenten abschließend Beifall. Fazit: Fachlicher Ansatz mit Erfahrung und technischem Equipment, gepaart mit persönlicher Ansprache und Ermutigung - ein Zusammenwirken all dieser Faktoren stärkt den Patienten nach und nach. Wenn dann vielleicht sogar wieder der lange Zeit undenkbar gewesene kurze Spaziergang möglich ist, empfindet derjenige oft genauso viel Glück wie andere bei einem Marathonlauf.