Das erste Türchen ist geöffnet

Zu einer schönen Tradition sind die kleinen Adventsfeiern geworden, die unter Beteiligung der Kindergärten der Lichtenfelser Pfarreien und des Sachausschusses "Ökumene" der beiden Kirchengemeinden an den vier Adventssamstagen abgehalten werden. Im Mittelpunkt steht dabei jeweils die Öffnung eines der vier im ersten Stockwerk des Rathauses befindlichen Fenster, die mit einem von den Kindergartenkindern gemalten Bild adventlich geschmückt sind.



Die erste Adventsfensteröffnung am frühen Samstagabend vor dem Hauptportal des Rathauses gestaltete der katholische Kindergarten Seubelsdorf. Mit dem fröhlich gesungenen Lied "Wir sagen euch an den lieben Advent, sehet die erste Kerze brennt" stimmten die Kinder auf den ersten Advent ein.



Weihnachtliche Botschaft

Pfarrer George Thottankara von der Pfarrei Heilige Familie hieß die Kinder mit ihren Eltern willkommen und machte auf die Bedeutung des Advents als Zeit der Erwartung aufmerksam. Dritter Bürgermeister Winfried Weinbeer, der die Grüße der Stadt überbrachte, erinnerte an die Weihnachtsbotschaft "Friede den Menschen auf Erden" und wünschte eine geruhsame und besinnliche Adventszeit.



Da gerade in der Adventszeit der Adventskranz mit seinen vier Kerzen eine besondere Rolle spielt, trug eine Erzieherin eine Kerzengeschichte vor, in der die vier Kerzen für Frieden, Mut, Hoffnung und am aller Wichtigsten für Liebe brennen sollten. Auch Brigitte Raab vom Sachausschuss "Ökumene" ging auf die Symbolik des Adventskranzes ein. Im Anschluss formierten sich die Buben und Mädchen in einem Kreis zu einem Kerzentanz, ehe sie das fröhliche Weihnachtslied "Macht euch bereit" von Rolf Zuckowski sangen.



Während dann die Kinder das Lied "Eine Tür, eine Tür tut sich auf für mich" sangen, stieg Vasili Schaermann, dessen Sohn Ben den Kindergarten besucht, die Leiter empor und öffnete das erste Adventsfenster, hinter dem entsprechend dem Motto der Feier ein Bild einer Kerze zum Vorschein kam. Mit dem Segen von Pfarrer Thottankara endete die Feierstunde.