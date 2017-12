Concept Laser/GE Additive investieren in Garching

Bereits beim feierlichen Spatenstich für das 105-Millionen-Euro-Projekt des 3D-Campus von Concept Laser in Lichtenfels hat Frank Herzog, Gründer und Geschäftsführender Gesellschafter von Concept Laser, auf ein weiteres Highlight in Sachen additive Fertigung hingewiesen: die Eröffnung des internationalen Customer Experience Centers von GE Additive in Garching.

Das Zentrum wird rund 50 Mitarbeiter von GE Additive auf einer Fläche von 2700 Quadratmetern beschäftigen. Das Investment beträgt 15 Millionen US-Dollar. Mehr als 150 geladene Gäste aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft, darunter Landrat Christian Meißner und Bürgermeister Andreas Hügerich, fanden sich zur Eröffnung ein und diskutierten über das Potenzial der additiven Fertigung für Unternehmen und Branchen.

Frank Herzog, Gründer und Geschäftsführender Gesellschafter von Concept Laser, betonte: "Ich freue mich, dass ich mit Christian Meißner, Andreas Hügerich und Sabine Rießner unsere politischen Vertreter aus Stadt und Landkreis Lichtenfels in unserem zweiten Zuhause begrüßen durfte. Die Eröffnung des Customer Experience Center ist ein hervorragendes Signal auch für den Standort Lichtenfels, da es eine weitere Verdichtung der Aktivitäten von GE Additive in unserer Region bedeutet. Lichtenfels und Garching werden sich vor allem auf den Gebieten von Forschung und Entwicklung, aber auch in Bezug auf die Kundengewinnung stark ergänzen." Man verspricht sich bei Concept Laser/GE Additive auch eine weiter steigende Nachfrage an Maschinen, welche wiederum am Standort Lichtenfels produziert werden. In Lichtenfels werden im neuen 3D-Campus auf einer Fläche von 40 000 Quadratmetern rund 500 Mitarbeiter ab 2019 ihre neue Heimat finden.

Das Customer Experience Center soll Kunden und Interessenten dabei helfen, sich mit additiven Prozessen vertraut zu machen, und sie auf ihrem Weg vom Design über erste Prototypen bis hin zur Produktion zu begleiten. Kunden profitieren von praxisnahen Trainings und Schulungen, die sich mit additivem Design, Maschinenbetrieb und Support befassen. Dazu stehen mehrere Maschinen von Concept Laser und Arcam zur Verfügung.