Christkindlesmarkt lockte viele Besucher

Auch wenn es keine weiße Weihnacht gab, sondern trübe Wetterverhältnisse vorherrschten, zog es vor den drei Feiertagen doch viele Besucher zum Christkindlesmarkt in die Lichtenfelser Innenstadt. Vom Unteren bis zum Oberen Tor und ein Stück Richtung Coburger Straße bis zur Unterführung reihte sich ein Stand an den anderen. Viele nutzten noch die letzte Gelegenheit, ein Weihnachtsgeschenk in der Budenstadt oder in einem der angrenzenden Geschäfte zu erstehen. Andere schlenderten einfach durch den Markt und machten an einem der Glühweinstände Halt.



Angeboten wurden die unterschiedlichsten Waren. Allerdings waren nur wenige Artikel mit einem weihnachtlichen Bezug zu sehen. Die Weihnachtsdekoration konnte man noch durch Christbaumschmuck, Kerzen, Lichterketten, Wichtel aus Tannenzapfen, Engel in gehäkelter Form oder aus anderen Materialien ergänzen. An einem Stand gab es sehr schöne Fensterbilder als Laubsägearbeiten aus Sperrholz mit weihnachtlichen Motiven und Werkstücke aus massivem Holz wie Tannenbäume, Sterne, Schneemänner und Engel. Auch Krippen und Puppenhäuser mit Einrichtungen konnte man ebenso erwerben wie verschiedene Lebensmittel wie Obst, Trockenfrüchte, Gewürze, Honig und Liköre.



Die meisten Fieranten hatten aber Kleidung im Angebot. An den großen Ständen fanden die Marktbesucher eine große Auswahl an Jacken, Hosen, Pullover, Handschuhen, Mützen, Socken und Schuhen. Auch diverse Accessoires wie Taschen, Rucksäcke und Schmuck waren vorhanden. Das Tierheim war mit einem Stand vor Ort und das Städtepartnerschafts-Komitee sowie das BRK waren jeweils mit einem Glühweinstand vertreten. Vor allem ab dem späten Nachmittag herrschte reger Betrieb in der Innenstadt. Besonders auf dem Säumarkt sowie im Marktplatzbereich vor dem Rathaus und rund um den Pavillon standen die Besucher dicht gedrängt bei einem Glas Glühwein zusammen und unterhielten sich angeregt.