"Burglind" hielt sich zurück

Es waren überwiegend umgestürzte Bäume, die Rettungskräfte und Straßenmeisterei am Mittwoch beschäftigten, als Sturmtief "Burglind" über den Landkreis hinwegzog. Doch einer davon sorgte für eine gefährliche Situation. Die erste Sturmwelle kam kurz nach 8 Uhr. Dabei fiel eine Kiefer auf die Straße zwischen Lichtenfels und Krappenroth. Eine 77-jährige Frau aus Lichtenfels erkannte die Situation zu spät und fuhr um 8.35 Uhr mit ihrem Wagen ungebremst gegen den Baum. Die Fahrerin blieb unverletzt, am Wagen entstand ein Schaden von 5000 Euro.

Nur wenige Minuten hatten Wind und Regen getobt - doch insgesamt schwächer als zunächst befürchtet. Gegen Mittag kam eine zweite Sturmwelle, die dann im Raum Weismain für mehr Schaden sorgte. Hier wurden insgesamt sieben Bäume an Straßen entwurzelt, so dass die Feuer wehr ausrücken musste, um die Verbindungen wieder frei zu machen, sagte Kommandant Jochen Bauer. In Krassach bei Weismain wurden schon Vorbereitungen getroffen für das angekündigte Hochwasser. Die ersten Zufahrten zu Grundstücken wurden mit Sandsäcken gesichert.

Der Pegel des Mains in Schwürbitz stand am Mittwochabend erst bei 3,75 Meter, in der Mitte zwischen Meldestufe 1 (leichte Ausuferungen) und 2 (Überflutungen von Wiesen und Ackern und leichte Behinderungen auf den Straßen). Es war ein stärkerer Anstieg erwartet worden. Auch die zunächst erwarteten Gewitter blieben aus, am Vormittag wurde die Warnung davor zurückgenommen.

Der Sturm habe Oberfranken insgesamt weniger getroffen als das restliche Bayern, sagt Guido Walz vom Deutschen Wetterdienst. Warum das so ist, sei oft nicht nachzuvollziehen. "Entlang so einer hunderte Kilometer langen Sturmfront gibt es oft einmal wieder Zonen, in denen es etwas ruhiger ist."