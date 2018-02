Burgkunstadter Bürgermeisterin zieht Wasser-Scheich an Land

Traditionsgemäß war für die Mädchen und Buben am Faschingsdienstag im Stadthallensaal wieder ein großer Kinderfasching arrangiert. Der Gaudiwurm startete wie immer auf dem Marktplatz, wobei sich dann wieder alle einreihten. Zwar war es etwas frisch, doch bot der Sonnenschein letztlich ein ansprechendes Festzugwetter.

In schöner Regelmäßigkeit sind auch die Bauhof-Mitarbeiter mit dem Festwagen dabei, wobei die Sage von der "Goldene Wiege" in Erinnerung kam und selbst dem Ritter Kuno wieder die Reverenz erwiesen wurde. Hoch oben auf dem geschmückten Festwagen fuhren Bürgermeisterin Christine Frieß und Stadtrat Joachim Ruß mit, die die lustige Faschingsschar mit Bonbons und anderen Süßigkeiten erfreuten. Viele Zuschauer säumten den Weg und manche Einwohner bedachten selbst die Faschingsgesellschaft mit Süßigkeiten. Als das Festgeschehen die Stadthalle erreicht hatte, stand der große Kinderfasching bevor, wobei wie immer eine fleißige Helferschar unter der Regie der Freiwilligen Feuerwehr Burgkunstadt die kleinen und großen Gäste bewirtete.

Kinderfasching fand zudem in mehreren Stadtteilen statt, wobei auch Angehörige und Eltern auf ihre Kosten kamen, denn meist wurden zum Kaffee selbst gebackene Kuchen und Torten serviert.