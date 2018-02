Bucher Akteure zeigen schamlose Szenen in der Sauna

Keine Frage, Buch am Forst ist eine Theaterhochburg. Wenn die Laienspielgruppe des TSV im Saalbau Müller auf der Bühne steht, dann ist das immer etwas ganz Besonderes. Ob Schauspieler oder Technik - alles funktionierte bei der Premiere (fast) reibungslos.



Wie die gestandenen Laien-Schauspieler meisterten auch die beiden Neuen, Julia Pietschmann und Carola Ganß, ihre Rollen mit Bravour. Die zehn Aufführungen sind übrigens alle bereits ausverkauft.





Eine Prise Erotik



222 Mal traten die Akteure in den vergangenen 30 Jahren auf, und die Besucher verzehrten in den Pausen so an die 55 000 Bratwürste. Und auch heuer wurde den Zuschauern wieder ein typisches Mahl nach Art des Hauses kredenzt, gewürzt mit viel Humor, verfeinert mit einer Prise Erotik, abgeschmeckt mit Gesellschaftskritik und lokalen Bezügen.



Die Laienspielgruppe unter der bewährten Regie von Birgit Dominik zeigt das Lustspiel "Der Sauna-Gigolo". Ort der Handlung ist die Vier-Brunnen-Therme. Theresa, Lisbeth und Ursel verbringen ihre Zeit in der Damensauna am liebsten damit, gnadenlos und gemein über die Geschehnisse und Einwohner der Gemeinde zu lästern, wobei sie sich gegenseitig auch nicht schonen. Saunameisterin Rita Raffke ist nicht nur von den drei Giftspritzen erheblich genervt, sondern auch von ihrem neuen Kollegen Sandro Kern, der ihr mit Muskel-Shirt und Komplimenten die weiblichen Kunden und Honorare abspenstig macht.





Vermeintlich heiße Liebesnummer



Als die drei Damen den Sauna-Schönling erblicken, beginnt zwischen ihnen ein erbitterter Kampf um seine Gunst, die selbst vor Schwimmflügel-Sabotage und Sonnenbank-Manipulation keinen Halt macht. Erst recht, als Lisbeth und Theresa die belauschte Massage an Ursel als heiße Liebesnummer fehlinterpretieren.



Rita, die zudem den Verdacht hat, dass Sandro gar kein richtiger Masseur ist, berichtet den später saunierenden Ehemännern Kasimir, Gerhard und Wolfgang von dem schamlosen Treiben, das ihre Frauen inszenieren, bloß um einmal mit Sandro in der Kabine verschwinden zu können.





Irrungen und Wirrungen



Für die Herren wird sehr schnell klar, dass sie einschreiten müssen. Sie beschließen, besondere Maßnahmen zur Wiederherstellung der früheren Badeordnung zu ergreifen. Sie wollen dem Sauna-Gigolo eine Falle stellen und kommen als Frauen verkleidet in die Damensauna. Doch mit der Situation ist nicht nur der von Theresa bestellte Kosmetiker Jerome völlig überfordert. Durch Irrungen und Wirrungen kommt es zu tumultartigen und grotesken Ereignissen.



Glücklicherweise gibt es ja noch den frisch geschiedenen Dr. Möbius, Hausarzt der Damen und Freund der dazugehörigen Ehemänner. Er behält als einziger einen kühlen Kopf und versucht verzweifelt, Herr der Lage zu werden.



Schließlich wird das Geheimnis der Leiterin der "Vier-Brunnen-Therme" gelüftet und der schwule Kosmetiker Jerome entlarvt. Die Überraschung wird perfekt als herauskommt, dass Masseur Sandro mit Jerome liiert war. Damit fiel der Vorhang des therapeutischen Angebots und Bauchmuskel-Trainings im Saalbau der Gaststätte Müller.





Die Darsteller und ihre Rollen



Theresa Thomalla neugierig und klatschsüchtig (gespielt von Regina Zipfel)



Kasimir Thomalla Ruhe suchender Gatte (Manfred Vogt)



Lisbet Melzer bekannt für bissigen Tratsch (Getrud Rädlein)



Gerhard Melzer treibt die anderen mit seiner Naivität zum Wahnsinn (Mike Görbert)



Ursel Hubschmidt scharfzüngige und bissige Zeitgenossin (Ute Mäusbacher)



Wolfgang Hubschmidt entspannte bessere Hälfte (Karlheinz Knauer)



Rita Raffke burschikose, um keine Antwort verlegene Saunaleiterin (Julia Pietschmann)



Sandro Kern Masseur und Profi-Charmeur (Uwe Müller)



Jerome Quast überdreht und etwas schrill (Peter Dominik)



Dr. Justus Möbius Hausarzt der Damen und Saunafreund der Herren (Daniel Bauer)