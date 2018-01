Bonbonregen erfreute Staffelsteiner Nachwuchsnarren

Schlumpfine gab sich die Ehre und drehte sich unerschrocken mit einem Vampir, etliche Prinzessinnen waren sich nicht nicht zu schade für den berühmten "Ententanz" und Pippi Langstrumpf durfte ebenso nicht fehlen. Kein Auge trocken blieb beim fröhlichen Kinderfasching des TSV Staffelstein in der Peter-J.-Moll-Halle.

"Und ich nimm dich bei der Hand, weil ich dich mag, ohoho" - ob beim "Fliegerlied", dem unverzichtbaren Song mit rotem Pferd und seiner Fliege, oder sonstigen witzigen oder zu Herzen gehenden Liedern - gemeinsam mit den beiden DJs Jonas und Timo ließen die kleinen Närrinnen und Narrhalesen die fünfte Jahreszeit hochleben. Fröhliche Klänge erfüllten die Halle und Mickey Maus, Zorro und Fee ließen es sich nicht zweimal sagen, schwangen fröhlich das Tanzbein. Das erlebte Wir-Gefühl in der Peter-J.-Moll-Halle fand seinen wunderschönen optischen Ausdruck in mancher Polonaise.

Etliche schöne Spiele hatte das sich das Team des TSV Staffelstein unter der Moderation von Rita Kohmann einfallen lassen und bescherte den Jungen und Mädchen dadurch einen unvergesslichen Nachmittag im Zeichen der fünften Jahreszeit. So lud der legendäre "Luftballon-Tanz" zum Mitmachen ein und es gab auch wieder eine Maskenprämierung. Die Gewinner durfte sich über kleine Präsente freuen. Aber an diesem Nachmittag ging kein Kind leer aus, ergatterte spätestens beim nächsten Bonbonregen leckere Süßigkeiten. So mancher kleiner Faschingsnarr verzehrte die "Beute" mit sichtbarem Genuss gleich an Ort und Stelle.

Die Eltern sahen vergnügt ihre Kinder herumtollen, die meist nur kurz zu ihnen an den Tisch kamen, um etwas zu trinken oder sich ein Stück Kuchen schmecken zu lassen, und schon ging es wieder zurück ins närrische Getümmel. Auch das Angebot, mit Stiften und Schere bunte Masken aus einem Pappteller selbst zu fertigen, kam bei vielen Kindern gut an. Stolz präsentierte der Nachwuchs den Eltern das Resultat.

Zur einmal mehr blendenden Stimmung in der Peter-J.-Moll-Halle bei trugen die Ballettschule Alice Göhl und eine Turnermädchen-Gruppe des TSV Staffelstein mit sehenswerten Auftritten, die den verdienten Beifall erfuhren. Die Zeit verging wie im Flug. Schön war's wieder beim Kinderfasching des TSV, machten die vergnügten Gesichter von Pippi Langstrumpf und Zorro beim Nachhausweg deutlich.