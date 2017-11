Die Abtenberghalle in Rattelsdorf wird am Samstag, 25.November, einen Abend lang zum Böhmischen Konzertsaal. Wie in den vergangenen Jahren auch veranstalten die Don-Bosco-Musikanten aus Bamberg an diesem Samstag ihr traditionelles Herbstfest rund um die böhmische Blasmusik.Das Herbstfest ist für die Don Bosco Musikanten das zweite Highlight in ihrem Kalender. Bereits im Juni stellten sich die rund 35 Musikerinnen und Musiker, darunter einige aus unserer Region, um ihren Dirigenten Thomas Wolf der großen Herausforderung, die 18. Europameisterschaft der Böhmischen und Mährischen Blasmusik in Bamberg auszurichten. Und sie wurde ein voller Erfolg. Das Herbstfest ist nun für die Bamberger der musikalische Höhepunkt des Jahres.Die Don-Bosco -Musikanten haben sich für das Herbstfest wieder musikalische Verstärkung geholt. Nachdem in den vergangenen Jahren immer wieder Kapellen aus dem Ausland als Partner gewonnen wurden, ist dieses Jahr eines der renommiertesten Böhmischen Blasorchester aus Hessen zu Gast. Die "Fidelen Münchhäuser" spielen bereits seit über 30 Jahren im In- und Ausland Egerländer Blasmusik in der Tradition von Ernst Mosch oder Hubert Wolf. Die Münchhäuser mit ihrem musikalischen Leiter Michael Drucks sind zu einem Großteil studierte Musiker, die bei der Bundeswehr oder anderen professionellen Orchestern tätig sind. Sie präsentieren eine Mischung aus alten Klassikern der böhmischen Blasmusik, neue Kompositionen von einigen ihrer eigenen Musikanten, aber auch solistische Einlagen werden geboten.Bei der Europameisterschaft in Bamberg waren die Münchhäuser auch am Start und belegten einen hervorragenden dritten Platz in der Profistufe. Für gute Stimmung dürften zusätzlich die mitgereisten Fans der Hessen sorgen. Die Kapelle verbindet ihren Besuch in Franken mit einer Fanreise und wird von drei Bussen mit Fans begleitet.Die Don-Bosco-Musikanten haben für das Herbstfest ebenfalls ein neues Programm einstudiert. Auch die Bamberger setzten auf eine bunte Mischung aus alten Klassikern und neuen Hits der Blasmusik. Und wie in den vergangenen Jahren wird es auch heuer wieder ein Publikumswahlstück geben.Um die Gäste rundum zu verwöhnen, bieten die Don -Bosco-Musikanten auch wieder Spezialitäten aus der fränkischen Küche und natürlich Bier und Wein aus dem Frankenland an. Das Herbstfest am Samstag, 25. November, beginnt um 19 Uhr in der Abtenberghalle in Rattelsdorf. Saalöffnung ist bereits um 18 Uhr.Karten gibt es an der Abendkasse für 16 Euro oder vergünstigt im Vorverkauf bei allen Don-Bosco-Musikanten, in der Brückenapotheke in Bamberg oder unter der Adresse www.donboscomusikanten.de