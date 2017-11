Beratung rund um das Thema Pflege

Rund 82 Millionen Menschen leben in Deutschland - und rund 2,9 Millionen waren laut Pflegestatistik 2015 zu diesem Zeitpunkt pflegebedürftig. Der demografische Wandel macht klar: Die Tendenz ist steigend. Das bedeutet nicht nur, dass immer mehr Menschen selbst zu Pflegefällen werden, sondern auch, dass sich ihre Angehörigen sich mit dieser Situation auseinandersetzen müssen. Um nicht völlig auf sich alleine gestellt zu sein, greifen verschiedene Stellen beratend unter die Arme - zum Beispiel die Caritas.



Manuel Geiger, Pflegedienstleiter der Caritas-Sozialstationen Bad Staffelstein, Burgkunstadt und Lichtenfels, hat im Alltag immer wieder mit Menschen in dieser Situation zu tun. Der Klassiker: "Die gesundheitliche Situation eines Angehörigen hat sich plötzlich geändert, zum Beispiel nach einem Krankenhausaufenthalt. Dann ist die Frage: Wie geht es jetzt weiter?", sagt Geiger. Es gibt viel zu klären: Wie stellt man den Antrag auf Pflegegeld? Welche Pflegehilfsmittel gibt es? Was braucht der Betroffene jetzt?



Doch nicht nur die harten Fakten spielen dann eine Rolle. Auch wie die Menschen persönlich mit der Situation umgehen, ist entscheidend. Geiger hat schon ganz unterschiedliche Reaktionen erlebt: "Manche denken, es bricht eine Welt zusammen. Sie erwarten dann oft Hilfe rund um die Uhr. Es stellt sich aber dann meistens schnell heraus, dass man die Unterstützung reduzieren kann." Doch auch das Gegenteil kommt immer wieder vor: "Es gibt auch die, die sich überschätzen." Dann sei eine häufige Aussage der Angehörigen: "Das reicht, wenn ihr einmal in der Woche kommt. Den Rest machen wir schon selbst."



Doch daraus kann schnell eine Überbelastung für den Pflegenden entstehen, unter der auch der Pflegebedürftige leidet. "Wir sind in der Pflicht, alles anzusprechen, was uns auffällt", sagt Manuel Geiger. Doch zu mehr Unterstützung durch den Pflegedienst zwingen könne man niemand. "Wir können die Hilfe nur anbieten." Dabei sei auch ein wenig Fingerspitzengefühl gefragt. Die Beziehung der Angehörigen und auch der Patienten zum Pflegedienst müsse sich erst entwickeln: "Am Anfang ist da häufig viel Angst und Ablehnung. Und auch Scham, wenn der Pflegedienst vor dem Haus steht."



Problemfall Demenz

Besonders belastend für die Angehörigen sei die Pflege von Demenzkranken. "Wichtig ist hier die sogenannte validierende Gesprächshaltung. Man begibt sich theoretisch in die Welt des Dementen", sagt Geiger. "Wenn der sagt, der Himmel ist grün, dann ist er für ihn in diesem Moment grün." Die einzig richtige Reaktion sei dann Zustimmung. "Dann zu diskutieren sollte man tunlichst vermeiden." Das führe nur zum Aufbau von Aggressionen, die das Verhältnis zum Erkrankten weiter erschweren.



"Wenn jemand 24 Stunden am Tag einen Demenzkranken pflegt, dann ist er in der Regel maßlos überfordert", sagt Manuel Geiger. Dann müsse man sich Freiräume schaffen: Stundenweise Einzelbetreuung, Gruppenbetreuung, Tagespflege oder Kurzzeitpflege. "Damit die Leute auch mal durchschnaufen können."



Wie sich so etwas finanzieren lässt, sei das häufigste Thema in Beratungsgesprächen. Welche Mittel durch die Pflegeversicherung zur Verfügung stehen, hängt vom jeweiligen Pflegegrad des Patienten ab. Diese haben Anfang 2017 die bestehenden Pflegestufen abgelöst. Manuel Geiger bewertet die Umstellung positiv: "Das war eine gute Idee, weil es bei der Einstufung jetzt mehr darauf ankommt, was ein Patient nicht mehr alleine machen kann. Nicht aber, ob er es im Alltag können muss." Zum Beispiel: Ein Patient, der eine Treppe in seinem Wohnumfeld nicht mehr bewältigen konnte, bekam dafür nach dem alten System eine gewisse Anzahl an Minuten zugerechnet. Je mehr Minuten, desto höher die Pflegestufe. Hatte ein Patient mit derselben Leistungsfähigkeit aber keine Treppe, gab es für ihn auch keine Minuten. "Jetzt würde man Punkte angerechnet bekommen, egal ob man eine Treppe hat", sagt Geiger. Auch Behandlungspflege, wie Hilfe beim Verabreichen der Medikamente oder beim Insulin spritzen, würden mit einbezogen. "So kommt man relativ schnell in Pflegegrad 1."



Beratung auch Pflicht

Wer Fragen zum Thema Pflege hat, habe jederzeit die Möglichkeit in der Sozialstation vorbeizukommen, sagt Manuel Geiger. Am besten nach telefonischer Voranmeldung: "Wir schicken aber niemanden weg, der hier vor der Tür steht." Auch Kurse für pflegende Angehörige bietet die Caritas an. Was vielen Menschen aber nicht bewusst sei: Es gibt je nach Pflegegrad auch verpflichtende Beratungstermine. "Jeder, der Pflegegeld erhält, muss regelmäßig zum Beratungsgespräch", sagt Geiger. Für die Pflegegrade 2 und 3 sei dies halbjährlich fällig, für die Grade 4 und 5 vierteljährlich. "Diese Beratung muss in Anspruch genommen werden" - sonst drohe die Kürzung oder gar Streichung des Pflegegelds.