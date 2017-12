Beim Spurwechsel Auto übersehen: Fünf Verletzte bei Unfall auf A73 bei Bad Staffelstein

Ein 20-jähriger Pkw-Fahrer befuhr am Freitagabend gegen 19.45 Uhr, die A 73 in Richtung Suhl. Er war mit seinem Opel auf den rechten Fahrstreifen unterwegs. Dies berichtet die Polizei.



In seinem Fahrzeug befanden sich noch zwei junge Damen. An der Anschlussstelle Bad Staffelstein, wollte er einem anderen Fahrzeug das Einfahren auf die Autobahn ermöglichen. Deshalb wechselte er auf die linke Fahrspur. Hierbei übersah der junge Mann, einen Ford S-Max, welche gerade den Opel überholte.



Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der S-Max schlug in der Mittelschutzleitplanke ein und kam im Anschluss auf dem Seitenstreifen zum Stehen. Sein 42-jähriger Fahrer und dessen 7 Jahre alt Tochter wurden durch den Unfall leicht verletzt, ebenso wie die Insassen des Opels. Alle fünf kamen zur ambulanten Behandlung ins Klinikum Lichtenfels.



Die beiden verunfallten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 12.000 Euro. Weil die linke Fahrspur war durch den Unfall so stark verschmutzt, dass eine Reinigung durch die verständigte Autobahnmeisterei notwendig war.