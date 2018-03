Beim Putzen Herd verstellt: Brand in Bad Staffelstein

Durch die Türspalten drang schwarzer Rauch



Am Mittwoch um 13.52 Uhr konnten Anwohner eines Mehrfamilienhauses in der Bahnhofstraße in Bad Staffelstein einen Rauchmelder hören. Da sie zudem Rauchgeruch wahrnehmen konnten, verständigten sie die Feuerwehr.Vor Ort konnte aus dem zweiten Obergeschoss das Piepsen des Rauchmelders wahrgenommen werden. Auch drang bereits schwarzer Rauch durch die Türspalten. Die Feuerwehr drang daraufhin unter schwerem Atemschutz in die betreffende Wohnung ein. Hier konnte auf dem Cerankochfeld, welches eingeschaltet war, ein Multifunktionskochgerät festgestellt werden, dass komplett zerstört wurde.Nachdem der Brand gelöscht war, wurden nach erfolgter Belüftung die Folgen des Brandes sichtbar. Hier konnte festgestellt werden, dass die Küche und die Einrichtung stark beschädigt beziehungsweise teilweise zerstört wurde. Der Schaden wird auf mindestens 55.000 Euro geschätzt.Die Ursache konnte auch schnell ermittelt werden. Während die beiden Bewohner sich momentan im Urlaub befinden, wurde die Wohnung durch eine Putzfrau gereinigt. Bei der Reinigung kam sie vermutlich an den Drehregler der Ceranfeldkochplatte und schaltete diese ein.Unter der Leitung des örtlichen Kommandanten waren die Feuerwehren aus Bad Staffelstein, Lichtenfels und Uetzing mit 35 ehrenamtlichen Feuerwehrfrauen und -männern vor Ort. Diese hatten den Brand schnell unter Kontrolle. Dank des installierten Rauchmelders konnte der Brand frühzeitig festgestellt werden und so noch größerer Schaden verhindert werden.