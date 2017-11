Beim "Boss" spielen fürs Leben lernen

In einer Feierstunde Feierstunde im neuen Baur-Mitarbeiterrestaurant wurde 14 Realschülern in Burgkunstadt erstmals der "Business-Führerschein" übergeben. Viele, darunter auch die Stiftung Lebenspfad in Coburg, fungierten dabei gleichsam als "Brückenbauer zwischen der Schule und dem künftigen Berufsleben".



Bereichsleiter Informationsmanagement/Bau und Technik, Erhard Ströhl, freute sich mit Blick auf den Business-Führerschein, dass viele an ihm mitgewirkt hätten. Auch dem Unternehmen Baur seien - wie beispielsweise im Arbeitskreis Schule- und Wirtschaft zu sehen - die künftigen Auszubildenden und qualifizierte Miterbeiter sehr wichtig.



Landrat Christian Meißner zeigte sich gleichermaßen erfreut darüber, dass bei dieser Qualifizierungsmaßnahme viele Unternehmen, aber auch das Wirtschaftsforum Obermain-Jura und die Lichtenfelser Wirtschaftsjunioren zusammengeholfen hätten, um Unterstützung zu geben. Dabei sei in den eineinhalb Jahren wichtig gewesen, dass den künftigen Schulabgängern Argumente vermittelt, Perspektiven geboten und in ihnen das Interesse für die unterschiedlichen Berufe geweckt werden konnte. Sie seien gleichsam auf den unterschiedlichsten Ebenen auf diesem wirtschaftlichen Weg zum Business-Führerschein begleitet worden. Eine derartige Berufsorientierungsphase sei sinnvoll und könne allen, die vor dem Schritt ins Berufsleben stehen, außergewöhnliche Eindrücke und Entscheidungsgrundlagen für die Zeit nach der Schule vermitteln.



Nach seiner Ansicht sei der Business-Führerschein sehr wichtig. Er hoffe, so Landrat Meißner, dass dieser recht viele Nachahmer finde. Ein positives Beispiel bei alledem gebe auch die Stiftung Lebenspfad, die mit dazu beitrage, dass jungen Menschen und die Wirtschaft zusammenwachsen können.



Für das Wirtschaftsforum Obermain-Jura verdeutliche Vorstandsmitglied Michael Limmer, dass sich die heimischen Unternehmen und Führungskräfte ebenfalls in der Verantwortung sähen. Deshalb würden auch verschiedene Projekt aufgegriffen, die gleichsam die Region einen Schritt voranbringen können. Wenn erstmals im Landkreis Lichtenfels die Zertifizierung zum "Business-Führerschein" auf den Weg gebracht wurde, dann sei das eine gute Sache. Limmer verband damit die Hoffnung, dass es auch den Schülern etwas Freude bereitet habe.



Die Unterstützung für Staatlichen Realschule Burgkunstadt durch Partner und Sponsoren der Schule würdigte Schulleiterin Monika Geiger. Sie erinnerte daran, dass alle Schüler, die sich an dieser Qualifizierung beteiligt hatten, in vielen Wochen immer einen Tag länger in der Schule blieben und bei ihrem Praktikum den Unternehmen, den Führungs- und Fachkräften über die Schulter sehen durften. Nach ihrer Einschätzung, so Realschulleiterin Monika Geiger, wurden damit alle künftigen Schulabgänger etwas reifer und sie hätten bei ihrer Berufswahl manchen ganz einfach etwas voraus. Ihr Wunsch war, dass die Staatliche Realschule von Burgkunstadt und die heimische Wirtschaft weiter von derartigen gemeinsamen Anstrengungen profitieren könnten.



Inhalte des Business-Führerscheins sind Themenbereich wie gesunde Lebensführung, richtiges Wirtschaften, ein Rhetorik- und Kommunikationstraining, Design und Innovation, das interkulturelle Persönlichkeits- und Motivationstraining, das bei Einstellungen wichtige Bewerbungs- und Assessment-Training sowie Begriffe wie Nachhaltigkeit und Zukunftsfähigkeit".



Ein besonderes Ereignis war für alle, dass sie sogar einmal mit "Boss" spielen durften, als sie Firmeninhaber, Geschäftsführer und Führungskräfte begleiteten und damit Unternehmertum hautnah erlebten, beziehungsweise Verwaltungen kennenlernen durften. Zusammenfassend konstatierte Elke Susanne Gillardon, Initiatorin und Vorsitzende der Stiftung Lebenspfad in Coburg, dass allen Rüstzeug vermittelt worden sei, um nach der Schulzeit gut ins Berufsleben starten zu können.



Als Höhepunkt der Feier erfolgte die Zertifikatsübergabe. Den Business-Führerschein entgegennehmen durften Janek Hübner, Michelau; Annalena Knauer, Lichtenfels; Rut Reich, Lichtenfels; Nils Rupp, Weismain; Simon Dauer, Weismain; Eva Wagner, Hochstadt; Luisa Schardt, Michelau; Antonia Kremer, Burgkunstadt; Anna-Lena Menzel, Marktzeuln; Silvana Kraus, Lichtenfels; Andreas Naumann, Marktzeuln; Nico Schütz, Weismain; Lena Michalek, Redwitz; und Pia Pfadenhauer aus Hochstadt.