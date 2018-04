Begleiter vor und nach einer Operation

Menschen, die vor einem orthopädischen Eingriff stehen oder diesen hinter sich haben, sind die Zielgruppe des Ambulanten Behandlungszentrums Obermain (ehemals Kutzenberg), das von der Schön-Klinik-Gruppe weitergeführt wird. Über 400 000 künstliche Gelenke werden Patienten jährlich in der Bundesrepublik eingesetzt. Es sind vor allem ältere Menschen, die an Knie- oder Hüftgelenk operiert werden. Um diesen Patienten eine wohnortnahe Versorgung zu gewährleisten, eröffnete die Schön-Klinik-Gruppe vor wenigen Tagen das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) in der Unteren Gartenstraße.



Ärztliche Leiterin des Zentrums ist die Privatdozentin Dr. Alexandra Barthmann. Sie ist Fachärztin für Orthopädie und Unfallchirurgie. "Letztlich sichern wir den bisherigen Stand der ambulanten fachärztlich-orthopädischen Versorgung", sagt sie. In das MVZ können all jene Patienten mit Problemen des Bewegungsapparates kommen, die vom Haus- oder einem Facharzt geschickt werden. Die Überweisung des Arztes oder die Krankenkassenkarte genügen, um sich einen Termin geben zu lassen. Das MVZ behandelt Patienten aller Versicherungen, ob gesetzlich oder privat.



In dem MVZ werden Kinder und Erwachsene untersucht. Zur Verfügung stehen Röntgen- und Ultraschallgerät. Es sei zudem möglich, die Notfallversorgung von Verletzten vorzunehmen, sagt Alexandra Barthmann. Zusammen mit ihrem Kollegen, dem Orthopäden Jürgen Schmidt, kooperiere sie mit den niedergelassenen Ärzten am Obermain, fährt sie fort. "Wir wollen die ambulante Versorgung vor Ort wahrnehmen", ergänzt sie. Dabei sei die Vernetzung mit den lokalen Kollegen sehr wichtig.



Lebensqualität steigt

Ein Schwerpunkt ihrer Arbeit sei die Aufklärung der Patienten, die vor einem Eingriff stehen. Ebenso wichtig sei jedoch die ambulante Nachsorge. Ziel sei die Mobilisierung der Patienten noch am Tag der Operation. "Endo-Aktiv-Programm" werde dieser Prozess genannt, der in den Kliniken der Schön-Gruppe bereits seit 2012 praktiziert werde. Bis dato seien in den Schön-Kliniken bundesweit bereits rund 30 000 Patienten aller Altersgruppen nach diesem Programm behandelt worden.

"Schneller fit nach einer Operation bei sicherer Versorgung nach einem Eingriff im Hüft- oder Kniebereich" - auf diese Formel könne man das Ziel des Programmes bringen. Es gehe darum, den Krankenhausaufenthalt auf wenige Tage zu beschränken. Zu diesem Programm gehöre auch die Betreuung durch Ärzte und Physiotherapeuten. Die Schön-Kliniken hätten festgestellt, dass die meisten Patienten das wollen, denn kaum einer möchte lange in einer Klinik bleiben.



"Wir wollen eine Behandlung aus einem Guss anbieten", fasst Alexandra Barthmann zusammen. Es gebe aus medizinischer Sicht viele verschiedene kleine Bausteine, um einen Patienten - beispielsweise nach einer Knie-Op - noch am selben Tag zügig zu mobilisieren. Das Team des Medizinischen Versorgungszentrums arbeite dabei eng mit den Ärzten der Klinik zusammen, in der die Operation ausgeführt wurde.



Alexandra Barthmann wird künftig jede Woche an dreieinhalb Tagen in Bad Staffelstein sein und Sprechzeiten haben. Zudem ist sie als Chefärztin für Orthopädie und Unfallchirurgie an der Schön-Klinik Nürnberg-Fürth tätig. Ihr operativer Schwerpunkt liegt in der Versorgung von Erst- und Wiederholungseingriffen von Hüft- und Kniegelenken.