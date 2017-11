Bayerischer Rundfunk im Jura-Funkloch

Im Notfall ist kein Verlass darauf, dass Hilfe verständigt werden kann. Das war die Quintessenz, als vor wenigen Wochen das Thema der Funklöcher im Jura wieder aufkam. In einigen Orten und auf einigen Landstraßen ist die Mobilfunkverbindung nicht nur schlecht - sie ist schlicht nicht vorhanden. Einen Notruf abzusetzen ist dort ein aussichtsloses Unterfangen. Lange tat sich trotzdem nichts, doch nun kommt zumindest etwas Bewegung in die Sache.



Roland Lowig, Lichtenfelser Stadtrat und Fraktionsvorsitzender der Wählervereinigung Leuchsental-Jura, hat noch nicht aufgegeben: "Ich gebe da nicht nach", sagt er, denn seit Jahren setzt er sich für eine bessere Mobilfunkabdeckung im Jura ein. Der Fall um den stellvertretenden Kommandant der Klosterlangheimer Feuerwehr, Benedikt Schuberth, hat ihn nun noch einmal zusätzlich motiviert. Der war am Samstag, 14. Oktober, privat an einer Unfallstelle vorbeigekommen. Zwischen Klosterlangheim und Lahm brannte ein Fahrzeug. Ob sich noch jemand im Inneren befand, war wegen der Rauchentwicklung nicht zu erkennen. Schuberth wollte einen Notruf absetzen - und scheiterte mehrfach: "Irgendwann konnte ich zumindest mitteilen, wo wir sind und dass ein Fahrzeug auf der Seite liegt und brennt. Rückfragen waren aber nicht möglich." Erst im vierten Anlauf und nach mehreren Positionswechseln klappte es noch einmal. "Da waren schon wertvolle Minuten vergangen."



Glück im Unglück: Der Fahrer hatte sich zuvor schon selbst aus seinem Fahrzeug befreien können, wie sich kurz darauf herausstellte. Mit diesem Fall ging Lowig nun nicht nur ein weiteres Mal auf die Politik, sondern auch auf die Medien zu. Der Bayerische Rundfunk reagierte und war deshalb im Klosterlangheimer Feuerwehrhaus zu Gast. Vor laufender Kamera ließ man sich Geschichte und Problematik erzählen.



Benedikt Schuberth zeigte sich - abseits der Funkloch-Debatte - vor allem von seinen Mitmenschen enttäuscht. Fünf Fahrzeuge waren vor ihm einfach an der Unfallstelle vorbeigefahren: "Im Nachhinein ärgert man sich, dass man die Kennzeichen nicht aufgeschrieben hat." Roland Lowig verlangt weiter eine Reaktion der überregionalen Politik. Rund um Lichtenfels seien sich alle einig, egal ob Bürgermeister oder Landrat: Die Funklöcher müssen weg. "In den Ballungsräumen wird es mit dem Mobilfunk übertrieben. Aber die Landbevölkerung zahlt die gleichen Steuern, wir sind die gleichen Menschen", so Lowig. Auch die Mobilfunkanbieter nimmt er in die Pflicht: "Die Leute, die dort einen Handyvertrag haben, zahlen das gleiche Geld. Aber Leistung kriegen sie keine."



Doch pünktlich zum Besuch des Bayerischen Rundfunks tut sich etwas: Bayerns Wirtschaftsministerin Ilse Aigner (CSU) kündigte in einer Pressemitteilung eine Vereinbarung mit den Mobilfunkanbietern an. "Verfügbarkeit und Qualität der Dienste werden bis ins Jahr 2020 nachhaltig verbessert", sagt sie. Telekom, Vodafone und Telefonica (O2) hätten zugesagt, ihr Netz in Bayern weiter auszubauen. Außerdem will der Freistaat die Kommunen beim Bau neuer Masten mit Fördergeldern unterstützen. Die Anbieter könnten diese dann mieten. Dazu sagt Roland Lowig: "Das wäre das, was wir uns wünschen. Nur gerne ein bisschen mehr und schneller."





Sendetermin

Der Beitrag des Bayerischen Rundfunks über die Funkloch-Problematik im Jura wird schon am kommenden Mittwoch, 22. November , ab 21 Uhr im Politik-Magazin "Kontrovers" ausgestrahlt.