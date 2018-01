Banzer Berg von Bäumen freigeräumt

Am Donnerstagnachmittag "fällte" der starke Wind eine größere Fichte zwischen Kösten und Kloster Banz, die auf die Fahrbahn fiel. Ein 28-jähriger Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr gegen den Baum. An dem Wagen entstand ein Schaden von rund 3000 Euro. Die Feuerwehr versuchte gleich, die Fahrbahn freizuräumen, musste aber von dem Vorhaben ablassen, um die Einsatzkräfte nicht selbst zu gefährden, da immer weitere Bäume umstürzten.



Am Freitagfrüh wurde die Arbeit wieder aufgenommen, gegen Mittag konnte die Vollsperrung des Banzer Bergs aufgehoben werden.