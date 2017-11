Bäume machen Strössendorfer Friedhofsmauer zu schaffen

Zu dieser Gemeindeversammlung begrüßte Pfarrer Christian Brecheis im Namen der Kirchengemeinde und des Kirchenvorstandes alle Gemeindeglieder, insbesondere aus Strössendorf, Neuses am Main und Weidnitz recht herzlich in der Gastwirtschaft Häublein und leitete den Abend mit einer kurzen Andacht ein. Hierbei erinnerte er an "500 Jahre Reformation", was in Strössendorf mit einem Festvortrag und dem Pflanzen eines Baumes im Schlossgarten verbunden war. Dabei war es der allseitige Wunsch, dass auch die Kirchengemeinde so wie ein Baum wachsen und gedeihen möge. Im Laufe der Jahre wird sich dabei manches verändern und niemand weiß in welcher Richtung sich seine Äste einmal entwickeln werden. Ähnlich sei es mit der Kirchengemeinde, wo auf Entwicklungen und Veränderungen eine Antwort gefunden werden muss, denn es gehe um die Zukunft der Kirche. Dies sei gleichsam ein Auftrag für alle, zu überlegen, was jeder selbst für die Kirche tun kann, indem beispielsweise junge Menschen nicht alleine gelassen werden, damit sie den Zugang zum Glauben finden und auch derjenigen Mitbürgerinnen und Mitbürger gedacht wird, die am Rande der Gesellschaft leben. "Jeder kann dabei selbst ein Stück Kirche sein", betonte Pfarrer Brecheis.

Der Seelsorger leitete danach zum ersten Tagesordnungspunkt, den Friedhof der Kirchengemeinde, über, dem auch drei große Bäume ihre Prägung verleihen. Mittlerweile stellte sich heraus, dass diese ziemlich nahe am der Friedhofsmauer gepflanzt wurden und jetzt deshalb erhebliche Schädigungen an diesem Mauerwerk festzustellen sind. Eine ähnliche Entwicklung, pflichteten Ortsbewohner bei, sei bei den Gräbern zu beobachten, auf die sich ebenfalls schon das Wurzelwerk ausbreite. Auch die ständigen Beeinträchtigungen durch das Laub sollten nicht vergessen werden, erinnerte Gottfried Krauß.

Zu alledem zeigte Pfarrer Christian Brecheis verschiedene Möglichkeiten auf, wobei er auch das Fällen der Bäume und die anschließende Bepflanzung des Gottesackers mit neuen Bäumen, dann allerdings in einem gebührenden Abstand zur Friedhofsmauer, in die Diskussion brachte. Dabei kristallisierten sich unterschiedliche Meinungen heraus. Während Siegfried Schirmer und Zweiter Bürgermeister Georg Deuerling die Auffassung vertraten, dass es sich um schöne, alte und ortsbildprägende Bäume handele, die erhalten werden sollten, gab es auch kritische Stimmen. Kirchenvorsteher Udo Gabeli erinnerte beispielsweise daran, dass diese Bäume schon einmal gekappt wurden. Dennoch könne niemand darüber hinwegsehen, so Jürgen Scheibel und Reinhold Sterzer, dass diese Bäume inzwischen ein Lebensalter und eine Größe erreicht hätten, dass die Auswirkungen sowohl auf die Grabstellen wie die Friedhofsmauer signifikant seien. Zusätzlich sprach Gerhard Weinlein haftungsrechtliche Fragen an und meinte: "Wer ist verantwortlich, wenn Äste auf den Gehsteig fallen und Personen verletzten?" Ursula Trinkwalter bat, den gesamten Baumbestand einmal überprüfen zu lassen, wonach sicherlich erkennbar werde, welche Entscheidungen erforderlich oder notwendig sind.

Zusammenfassend wertete Pfarrer Brecheis aus den Diskussionsbeiträgen und das mehrheitliche Votum innerhalb der Versammlung für das Fällen der Bäume, dass der Friedhof Strössendorf auch die Mitglieder des Kirchenvorstandes in den kommenden Monaten noch ausgiebig beschäftigen werde. Dies galt im gleichen Maße für die Versammlung selbst, als Pfarrer Christian Brecheis zur Sprache brachte, ob die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde von Strössendorf nicht den Friedhof in die Obhut der politischen Gemeinde Altenkunstadt übertragen sollte. Dabei stelle sich die Situation nicht einfach dar, denn die Mitchristen der Kirchengemeinde wohnen in zwei unterschiedlichen Orten; im Stadtbereich Burgkunstadt und dem Gemeindebereich Altenkunstadt. Mitentscheidend für diese Überlegungen sei die Tatsache, dass die Rücklagen der Kirchengemeinde nach und nach aufgebraucht sein werden. Pfarrer Brecheis stellte fest, dass in dieser Hinsicht auch mit den Kommunen vorab noch viel zu klären sei. Dabei möchte die Kirchengemeinde ihren Friedhof nicht nur einfach loswerden, so der Seelsorger, sondern vieles wäre einfacher, wenn er von kommunaler Seite verwaltet werden würde.

Reinhold Sterzer, selbst einmal Kirchenvorsteher, erinnerte sich, dass der Friedhof seit 100 Jahren ein Thema sei. Bei alledem, pflichtete er Pfarrer Brecheis bei, gebe es nach seiner Ansicht noch jede Menge Fragen zu klären, wobei auch künftige Investitionen und der Unterhalt gesehen werden müssen. Zudem stünde eine ganze Reihe von Sanierungsmaßnahmen auf dem Gottesacker ohnehin an, ergänzte Monika Bauer.

Zweiter Bürgermeister Georg Deuerling sprach die gegenwärtigen Bestrebungen nach gemeinsamen Stadtwerken an, so dass vielleicht danach, auch über Stadt- und Gemeindegrenzen, vieles einfacher zu handhaben wäre. Bei Setzungen im Umfeld von Gräbern, regte Claudia Kauper an, sollte nach Möglichkeit dies hin und wieder mit Erdreich aufgefüllt werden. Kurzum, die Aussprache über die Zukunft des Friedhofes erwies sich insgesamt als ein sehr heikles und sensibles Thema, dass viele sicherlich noch lange in Anspruch nehmen werden. Pfarrer Brecheis dankte in diesem Zusammenhang einmal allen, die sich ehrenamtlich der Friedhofspflege in Strössendorf annehmen.

Nicht unerheblich sind die Energiekosten in der Pfarrkirche St. Katharina in Strössendorf, und Pfarrer Christian Brecheis brachte deshalb zur Sprache, ob es nicht sinnvoll wäre, insbesondere in den Wintermonaten die Empore bei Gottesdiensten nicht zu nutzen, so dass deren Sitzheizung ebenfalls nicht eingeschaltet werden müsste. Zwar würden dabei die "speziellen Sitzplätze" der Neuseser und Weidnitzer Seite verloren gehen, worauf aus der Mitte der Versammlung der Hinweis kam, dies sei "verkraftbar", wenn eine gewisse Zeit das Gotteshaus nur ebenerdig genutzt werde, meinte ein Besucher, so dass ein entsprechender Versuch nach Weihnachten einmal unternommen wird, was letztlich auch zu einer Stromeinsparung führe, merkte Pfarrer Brecheis an.

Aufgrund der geplanten baulichen Maßnahmen im Rahmen der Feuerwehrbedarfsplanung für die Freiwilligen Feuerwehr Strössendorf kam von der Gemeindeverwaltung die Anfrage, ob dafür nicht der sogenannte "Kantnersgarten", der auch als Schulgarten genutzt wurde, verwendet werden könnte. Zur Debatte stünden dabei eine Verpachtung oder ein Verkauf des Grundstückes an die politische Gemeinde berichtete Pfarrer Brecheis, was natürlich alles auch mit der evangelischen Landeskirche besprochen und von deren Seite genehmigt werden müsste. Dies wurde zur Kenntnis genommen; entsprechende Beratungen und Entscheidungen werden dabei auch innerhalb des Kirchenvorstandes getroffen.

Bei der allgemeinen Aussprache ging es um die kirchlichen Dienste, wobei sich die Gläubigen vor allem am Karfreitag wieder einen Gottesdienst wünschten. Pfarrer Christian Brecheis informierte zudem darüber, dass Gerhild Weber ihr Amt niedergelegt habe und Udo Gabeli deshalb zum neuen Vertrauensmann des Kirchenvorstandes gewählte worden sei. Mit einem gemeinsam gesprochenen Gebet und dem kirchlichen Segen ging die Gemeindeversammlung zu Ende.