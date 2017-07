Bad Staffelstein: 27-Jährige massiv sexuell belästigt - Täter auf der Flucht gestellt

Am Mittwochnachmittag wurde eine 27-jährige Frau von einem amtsbekannten Mann aus Bad Staffelstein auf dem Parkplatz beim TEDI-Markt belästigt. Der angetrunkene 31-Jährige soll sich der jungen Frau laut Polizei mit heruntergelassener Hose und entblößtem Geschlechtsteil genähert und sie unmissverständlich verbal zum Geschlechtsverkehr aufgefordert haben.



Als der Ehemann der Geschädigten dazu kam, flüchtete er in Richtung JET-Tankstelle, wo er durch eine Polizeistreife festgenommen werden konnte. Nach erfolgter Blutentnahme und einer Nacht in der Ausnüchterungszelle wurde er wieder entlassen. Sein Verhalten wird der Staatsanwaltschaft im Rahmen einer Anzeige zur Kenntnis gebracht.