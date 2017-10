Bad Staffelstein: 19- Jähriger fährt unter Drogeneinfluss Auto

Ein 19- Jähriger musste sich am Dienstag, gegen 21.30 Uhr, mit seinem Auto einer Verkehrskontrolle unterziehen.



Da dieser drogentypische Auffälligkeiten zeigte, führten die Polizeibeamten einen Drogenurintest bei ihm durch. Dieser verlief positiv auf THC. Wie die Polizei berichtet, führte der 19- Jährige außerdem noch Marihuana mit sich, welches in seiner Jackentasche aufgefunden wurde.



Auch bei seinem 18 Jahre alten Beifahrer wurde ein Druckverschlusstütchen mit Marihuana, sowie weitere Betäubungsmittel-Utensilien, sichergestellt. Daraufhin wurde in Anschluss eine erkennungsdienstliche Behandlung bei den beiden Beschuldigten durchgeführt.



Eine Nachschau in der jeweiligen Wohnung nach weiteren Betäubungsmitteln verlief negativ. Die jungen Männer erwarten nun Anzeigen wegen Verstößen nach dem Betäubungsmittel-Gesetz und nach dem Straßenverkehrsgesetz wegen Fahrens unter Drogeneinwirkung