Arbeiten mit Weiden

Die Umweltstation des Landkreises Lichtenfels veranstaltet wieder eine Weidenwoche. Von Montag, 12. März, bis Freitag, 16. März, dreht sich dabei alles um das Thema Flechten mit Weide.



Der Praxiskurs wendet sich in erster Linie an Multiplikatoren wie Gruppenleiter oder Erzieherinnen. Alle anderen, die mit dem Naturmaterial Weide Erfahrungen sammeln möchten, sind aber ebenso willkommen.



Die Inhalte des Workshops reichen vom Anbau und Ernten der Weidenruten bis zur Vermittlung unterschiedlicher Flechttechniken. Gemeinsam werden Schalen, Kränze, Rankhilfen und Sitzgelegenheiten gebaut. Der Kurs findet auf der Steinachranch in Marktgraitz statt und wird geleitet von Heiner Gesslein, selbst Besitzer einer Weidenplantage, und Kerstin Schmidt von der Umweltstation Weismain.



Die Teilnehmergebühr beträgt 240 Euro inklusive Mittagessen. Die Anmeldung erfolgt in der Umweltstation Weismain unter Tel. 09575/921455 oder per Mail an umweltstation@landkreis-lichtenfels.de. Anmeldeschluss ist am 9. Februar. Der Programm-Flyer mit weiteren Infos kann unter www.umweltstation-weismain.de heruntergeladen werden.