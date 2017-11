Amtsgericht Lichtenfels glänzt bei Visite

Arloth lobte das gute Betriebsklima, die Einsatzbereitschaft der Beschäftigten und ihre Aufgeschlossenheit in persönlichen Gesprächen. Davon hatte er sich bei seinem Rundgang durch das Amtsgericht überzeugt. Nach seinem Amtsantritt im Mai 2014 hat der höchste bayerische Justizbeamte nach dem Justizminister alle Landgerichte und Justizvollzugsanstalten besucht. Jetzt sind die 73 Amtsgerichte an der Reihe. Lichtenfels war die Nummer 40.



Erfreulich war für ihn, zu hören, dass am Amtsgericht Lichtenfels trotz der hohen Arbeitsbelastung Strafverfahren zeitnah erledigt werden. Fälle wie in Berlin, wo es wegen einer zu langen Verfahrensdauer zu Entlassungen aus der Untersuchungshaft kommt, seien hier nicht bekannt.



Die Direktorin des Amtsgerichts, Ulrike Barausch, unterstrich: "Es gibt sehr viel Arbeit, aber bisher konnten in unserem Bezirk alle Fristen eingehalten werden". Das sei Dank der motivierten und qualifizierten Mitarbeiter möglich. Am Amtsgericht Lichtenfels sind derzeit 43 Beschäftigte tätig, darunter fünf Richter, vier Gerichtsvollzieher, elf Rechtspfleger, drei Wachtmeister sowie 18 Servicemitarbeiter und zwei Reinigungskräfte.



"Die Frauenquote ist bei uns besonders hoch", ergänzte die Direktorin. Das sei im Hinblick auf die große Zahl an Teilzeitbeschäftigungen und familienbedingter Auszeiten mitunter eine besondere Herausforderung für die Behörden- und Geschäftsleitung.

Besonders stolz ist man am Amtsgericht Lichtenfels auf die erfolgreiche Nachwuchsgewinnung. "Wir gehen auf Ausbildungsmessen, informieren die Schüler über mögliche Berufe in der Justiz und bieten Praktika an", erläuterte die Amtsgerichtsdirektorin. Zuletzt begannen am 1. September fünf Anwärterinnen am Amtsgericht Lichtenfels eine Ausbildung zur Justizfachwirtin oder Diplom-Rechtspflegerin (FH).



Im Frühjahr 2018 wird der neue rund 300 Quadratmeter große moderne Anbau an das im Jahr 1903 erbaute historische Gerichtsgebäude offiziell eingeweiht, gab Geschäftsleiterin Sigrid Lang bekannt. Es beherbergt seit Mai 2017 das Grundbuchamt und das Archiv. Derzeit werden noch die Außenanlagen fertig gestellt. Zum Festakt werde der bayerische Justizminister in Lichtenfels erwartet. Bausback gab am 11. April 2016 den Startschuss für den Neubau. Bausback sagte anlässlich der damaligen Grundsteinlegung: "Der Freistaat Bayern investiert für den Archivneubau 985 000 Euro. Das ist ein starkes Signal für den Justizstandort Lichtenfels."