Am Bahnhof Lichtenfels: 18-Jähriger bedroht Schwerbehinderten

Ein 28-jähriger Lichtenfelser hat am Sonntag in Leipzig einen 18-Jährigen kennengelernt. Weil der 18-Jährige angab, ohne festen Wohnsitz zu sein, nahm der Lichtenfelser ihn aus Mitleid mit zu sich nach Hause, berichtet die Polizei am Dienstag.Da der Gast sich aber zunehmend aggressiv verhielt, brachte der 28-Jährige ihn zum Bahnhof. Als der junge Mann erfuhr, dass sein Gastgeber einen Schwerbehindertenausweis besitzt und somit er und ein Begleiter umsonst Zug fahren können, bestand er darauf, dass beide gemeinsam nach Leipzig fahren. Der 18-Jährige wollte sich offensichtlich die Kosten für ein Zugticket zu sparen.Weil der Lichtenfelser das aber nicht wollte, schlug der Leipziger ihn gegen den Kopf und drohte ihm. Aufmerksame Passanten konnten die beiden trennen und die Polizei verständigen.Der 18-Jährige wurde in eine Haftzelle gebracht, wo er zu guter Letzt auch noch eine Decke im Wert von rund 35 Euro zerriss. Er erhält nun Anzeigen wegen Körperverletzung, Bedrohung, Beleidigung und Sachbeschädigung.