Alfred Brandmeier: ein vielseitig engagierter Seubelsdorfer feierte 85. Geburtstag

30 Jahre lang war er mit viel Elan kommunalpolitisch tätig. Von 1966 bis 1978 setzte er sich im Seubelsdorfer Gemeinderat für die Belange seiner Mitbürger ein. Nach der Eingemeindung in die Stadt Lichtenfels bestimmte er über drei Perioden bis 1996 als Stadtrat der CSU die Geschicke der Kreisstadt mit.

Ohne Zweifel ist aber die Königlich-Privilegierte Scharfschützengesellschaft der Verein, dem er sich am meisten verbunden fühlt. Seit Jahrzehnten engagiert er sich mit viel Herzblut für den traditionsreichen Verein. Von 1982 bis 1988 bestimmte er als Zweiter Schützenmeister und von 1988 bis 1996 als Schützenmeister die Geschicke des Vereins wesentlich mit, und auch als Ehrenschützenmeister wird seine Stimme nach wie vor nicht überhört. Die Begeisterung des Jubilars für den Schießsport übertrug sich auf seine Familienangehörigen, die fast alle aktive Schützen sind. Zudem engagiert sich sein Sohn Dieter als Platzmeister sehr für die Scharfschützengesellschaft.

Auch beruflicher Erfolg war ihm beschieden. Als geschäftsführender Gesellschafter hatte er einen maßgeblichen Anteil am geschäftlichen Erfolg der Firma Georg Fritzmann & Söhne Jagdzubehör und Outdoor-Bedarf. Er war auch einer der Gründerväter der weithin bekannten IWA Outdoor Classics, der Internationalen Messe für Jagd- und Sportwaffen und Outdoor-Artikel in Nürnberg. Ehrensache war für Alfred Brandmeier auch die jährliche Beteiligung an der Wallfahrt nach Gößweinstein, bei der er über 30 Mal dabei war.

Unter der großen Schar von Gratulanten befanden sich neben Verwandten, Nachbarn und Freunden viele Vereinsvertreter, darunter Sabine Rießner, Winfried Weinbeer und eine große Schützendelegation mit dem Schützenmeister Erwin Kalb. Die liebsten Gratulanten waren Sohn Dieter Brandmeier mit Ehefrau Michaela, Tochter Andrea Janson mit Ehemann Peter, die Enkel Markus, Christina, Stephanie und Verena sowie Elfriede Morgenroth. Der Gesangverein Harmonie Seubelsdorf erfreute sein Ehrenmitglied mit einem Ständchen. thi