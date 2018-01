Aktion von Kindern für Kinder

Mehr im Netz:

https://www.infranken.de/regional/lichtenfels/kinder-in-edler-mission;art220,3107800

Über 80 Teilnehmer sind bislang gemeldet. Ziel ist es, möglichst an allen Wohnungstüren zu klingeln, den Segen für das neue Jahr zu bringen und dabei Spenden für Kinder in Not zu sammeln. Heuer stehen exemplarisch Mädchen und Jungen in Indien im Mittelpunkt, von denen viele keine unbeschwerte Kindheit haben, sondern arbeiten müssen. Als Einstimmung auf die Aktion machte sich am vergangenen Freitag ein Teil der hiesigen Sternsinger zur zentralen Aussendungsfeier der Erzdiözese Bamberg nach Hof auf. Begleitet wurden sie von Gemeindereferentin Schwester Katharina und Stefan Sniehotta aus der Pfarrei St. Kilian. Die beiden zeichnen seit Jahren - neben weiteren ehrenamtlichen Helfern - für die Organisation verantwortlich.Mehr über die Aktion lesen Sie im Premiumbereich von infranken.de Dort gibt es auch weitere Bilder.